Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
Культура
 
13:00 17.09.2025 (обновлено: 13:01 17.09.2025)
Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
У президента РФ Владимира Путина будет возможность увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина будет возможность увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Думаю, что так или иначе, как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия, очень важного, ожидаемого мероприятия", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПраздничное украшение в Москве к "Интервидению-2025"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Праздничное украшение в Москве к "Интервидению-2025"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина будет возможность увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Думаю, что так или иначе, как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия, очень важного, ожидаемого мероприятия", - сказал Песков журналистам.
Москва - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
 
КультураРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИнтервидение – 2025
 
 
