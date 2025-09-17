https://ria.ru/20250917/putin-2042452829.html
Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
У президента РФ Владимира Путина будет возможность увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. У президента РФ Владимира Путина будет возможность увидеть часть трансляции конкурса "Интервидение", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. "Думаю, что так или иначе, как-то фрагментарно, конечно, президент будет иметь возможность увидеть телевизионную трансляцию этого очень важного мероприятия, очень важного, ожидаемого мероприятия", - сказал Песков журналистам.
Путин сможет увидеть часть трансляции конкурса Интервидение
