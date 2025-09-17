Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил учения "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:57 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/putin-2042452181.html
Песков оценил учения "Запад-2025"
Песков оценил учения "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025
Песков оценил учения "Запад-2025"
Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:57:00+03:00
2025-09-17T12:57:00+03:00
безопасность
россия
нижний новгород
владимир путин
дмитрий песков
учения "запад-2025"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_cb4563550f62c051535ee58cc9ead614.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250917/indiya-2042394158.html
россия
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_ab4af4b5210aea72e8346590d0ea17ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, нижний новгород, владимир путин, дмитрий песков, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижний Новгород, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Учения "Запад-2025"
Песков оценил учения "Запад-2025"

Песков назвал учения "Запад-2025" впечатляющими по масштабу

© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег НекалоЗапуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025"
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : министерство обороны Белоруссии / Олег Некало
Запуск БПЛА во время совместного стратегического учения "Запад-2025"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
Совместное стратегическое учение России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
ЕС обеспокоен участием Индии в учениях "Запад-2025", пишет FT
09:45
 
БезопасностьРоссияНижний НовгородВладимир ПутинДмитрий ПесковУчения "Запад-2025"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала