Песков оценил учения "Запад-2025"
Песков оценил учения "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025
Песков оценил учения "Запад-2025"
17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.
