https://ria.ru/20250917/putin-2042452181.html

Песков оценил учения "Запад-2025"

Песков оценил учения "Запад-2025" - РИА Новости, 17.09.2025

Песков оценил учения "Запад-2025"

Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:57:00+03:00

2025-09-17T12:57:00+03:00

2025-09-17T12:57:00+03:00

безопасность

россия

нижний новгород

владимир путин

дмитрий песков

учения "запад-2025"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041831981_0:47:1280:767_1920x0_80_0_0_cb4563550f62c051535ee58cc9ead614.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2025", за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, были впечатляющими по своему масштабу, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Вчера, вы знаете, он (Путин - ред.) летал в Нижний Новгород, наблюдал за ходом учений. Учения впечатляющие по своему масштабу", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250917/indiya-2042394158.html

россия

нижний новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, нижний новгород, владимир путин, дмитрий песков, учения "запад-2025"