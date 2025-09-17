https://ria.ru/20250917/putin-2042358768.html

Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 17 сентября, по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудят комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Как отметили в Кремле, на совещании с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Также участники рассмотрят текущие вопросы. Инфраструктура для жизни Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. На реализацию национального проекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Развитие федеральной сети" и другие. Путин ранее отмечал, что все направления нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отвечают интересам и нуждам россиян. Кроме того, президент подчеркивал, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни граждан и что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. Транспортная инфраструктура По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведется большая работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. Обновление дорог президент Путин называл одним из важных инфраструктурных направлений. По его данным, на сегодня в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. При этом президент называл очевидным то, что дорожные покрытия, особенно с учетом климатических условий РФ, постоянно требуют ремонта. Президент подчеркивал, что нельзя снижать набранные темпы в сфере развития транспортной инфраструктуры и необходимо эффективно и качественно решать задачи, поставленные в этой сфере. Кроме того, в рамках исполнения поручений президента кабмин ранее утвердил комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, комплекс мероприятий был разработан для роста эффективности модернизации дорог и направлен на достижение целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и рассчитан на пять лет. Премьер-министр подчеркивал, что транспорт и логистика - это основа для повышения экономической активности регионов, а также важно для укрепления территориальной связанности страны. В сентябре вице-премьер Хуснуллин приводил, что на сегодня площадь укладки верхних слоев дорожной одежды на региональных и местных объектах нацпроекта составляет 81,3 миллиона квадратных метра, или свыше 54% от запланированного объема. Энергетическая инфраструктура Энергетика является одной из ключевых стратегических сфер развития России, отмечал Путин. Глава государства подчеркивал, что отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках. Экономика России растёт, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом, указывал президент. Социальная и иная инфраструктура Среди направлений развития социальной инфраструктуры одними из ключевых являются вопросы жилья. Президент отмечал, что в последние годы строительный комплекс в России динамично развивается, а его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Глава государства напоминал о главных показателях в этом направлении. Так, до 2036 года планируется построить один миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья, из них к 2030 году – 663 миллиона, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 квадратных метра на человека. Кроме того, глава государства отмечал в качестве важнейшего направления, востребованного у граждан, индивидуальное жилищное строительство. Президент сообщал, что в прошлом году объём ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров, это около 58% от общего ввода жилья в стране. В этом контексте Путин отмечал роль таких системных решений, как "дачная амнистия", программы социальной газификации, строительства и обновления дорог, развитие системы ФАПов, понятный порядок присоединения к электросетям.

