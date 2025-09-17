Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:07 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/putin-2042358768.html
Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" - РИА Новости, 17.09.2025
Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
Президент России Владимир Путин в среду, 17 сентября, по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудят комплексный план развития... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T00:07:00+03:00
2025-09-17T00:07:00+03:00
россия
владимир путин
марат хуснуллин
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:845:2048:1997_1920x0_80_0_0_279c535ac02efc4479083047fb70cb01.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 17 сентября, по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудят комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года. Как отметили в Кремле, на совещании с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Также участники рассмотрят текущие вопросы. Инфраструктура для жизни Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. На реализацию национального проекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Развитие федеральной сети" и другие. Путин ранее отмечал, что все направления нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отвечают интересам и нуждам россиян. Кроме того, президент подчеркивал, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни граждан и что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны. Транспортная инфраструктура По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведется большая работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. Обновление дорог президент Путин называл одним из важных инфраструктурных направлений. По его данным, на сегодня в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. При этом президент называл очевидным то, что дорожные покрытия, особенно с учетом климатических условий РФ, постоянно требуют ремонта. Президент подчеркивал, что нельзя снижать набранные темпы в сфере развития транспортной инфраструктуры и необходимо эффективно и качественно решать задачи, поставленные в этой сфере. Кроме того, в рамках исполнения поручений президента кабмин ранее утвердил комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, комплекс мероприятий был разработан для роста эффективности модернизации дорог и направлен на достижение целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и рассчитан на пять лет. Премьер-министр подчеркивал, что транспорт и логистика - это основа для повышения экономической активности регионов, а также важно для укрепления территориальной связанности страны. В сентябре вице-премьер Хуснуллин приводил, что на сегодня площадь укладки верхних слоев дорожной одежды на региональных и местных объектах нацпроекта составляет 81,3 миллиона квадратных метра, или свыше 54% от запланированного объема. Энергетическая инфраструктура Энергетика является одной из ключевых стратегических сфер развития России, отмечал Путин. Глава государства подчеркивал, что отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках. Экономика России растёт, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом, указывал президент. Социальная и иная инфраструктура Среди направлений развития социальной инфраструктуры одними из ключевых являются вопросы жилья. Президент отмечал, что в последние годы строительный комплекс в России динамично развивается, а его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Глава государства напоминал о главных показателях в этом направлении. Так, до 2036 года планируется построить один миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья, из них к 2030 году – 663 миллиона, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 квадратных метра на человека. Кроме того, глава государства отмечал в качестве важнейшего направления, востребованного у граждан, индивидуальное жилищное строительство. Президент сообщал, что в прошлом году объём ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров, это около 58% от общего ввода жилья в стране. В этом контексте Путин отмечал роль таких системных решений, как "дачная амнистия", программы социальной газификации, строительства и обновления дорог, развитие системы ФАПов, понятный порядок присоединения к электросетям.
https://ria.ru/20250916/putin-2042213671.html
https://ria.ru/20250914/putin-2041845443.html
https://ria.ru/20250912/putin-2041564405.html
https://ria.ru/20250904/putin-2039654960.html
https://ria.ru/20250731/putin-2032713655.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803687574_0:653:2048:2189_1920x0_80_0_0_11dc9f9dcc48d824ba7e027b13404919.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, марат хуснуллин, михаил мишустин, общество
Россия, Владимир Путин, Марат Хуснуллин, Михаил Мишустин, Общество
Путин проведет совещание по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Путин обсудит с правительством развитие инфраструктуры в России до 2036 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду, 17 сентября, по видеосвязи проведет совещание с членами правительства РФ, на котором обсудят комплексный план развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
Как отметили в Кремле, на совещании с докладом выступит вице-премьер Марат Хуснуллин. Также участники рассмотрят текущие вопросы.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин встретится с лидерами парламентских фракций
Вчера, 13:36

Инфраструктура для жизни

Улучшение жизни россиян и развитие инфраструктуры - главная задача одного из самых масштабных национальных проектов "Инфраструктура для жизни", который реализуется с января 2025 года. Цель нацпроекта - комплексное развитие населенных пунктов: строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава.
На реализацию национального проекта в ближайшие три года направят около 4 триллионов рублей. Он включает в себя 12 федеральных проектов, в том числе "Развитие инфраструктуры в населенных пунктах", "Модернизация коммунальной инфраструктуры", "Новый ритм строительства", "Развитие федеральной сети" и другие.
Путин ранее отмечал, что все направления нацпроекта "Инфраструктура для жизни" отвечают интересам и нуждам россиян. Кроме того, президент подчеркивал, что развитие инфраструктуры напрямую влияет на качество жизни граждан и что современная инфраструктура прямо работает на рост капитализации всех активов страны.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Глава Роспотребнадзора доложит Путину о развитии инфраструктуры службы
14 сентября, 15:08

Транспортная инфраструктура

По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" ведется большая работа по обновлению дорожной сети, в том числе федеральных трасс. Обновление дорог президент Путин называл одним из важных инфраструктурных направлений. По его данным, на сегодня в нормативном состоянии находится более половины региональных дорог и 85% дорожной сети в 105 городских агломерациях. При этом президент называл очевидным то, что дорожные покрытия, особенно с учетом климатических условий РФ, постоянно требуют ремонта. Президент подчеркивал, что нельзя снижать набранные темпы в сфере развития транспортной инфраструктуры и необходимо эффективно и качественно решать задачи, поставленные в этой сфере.
Кроме того, в рамках исполнения поручений президента кабмин ранее утвердил комплекс мероприятий по развитию улично-дорожной сети. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, комплекс мероприятий был разработан для роста эффективности модернизации дорог и направлен на достижение целей нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и рассчитан на пять лет. Премьер-министр подчеркивал, что транспорт и логистика - это основа для повышения экономической активности регионов, а также важно для укрепления территориальной связанности страны.
В сентябре вице-премьер Хуснуллин приводил, что на сегодня площадь укладки верхних слоев дорожной одежды на региональных и местных объектах нацпроекта составляет 81,3 миллиона квадратных метра, или свыше 54% от запланированного объема.
Президент РФ Владимир Путин выступает на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур в Екатерининском дворце музея-заповедника Царское Село - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Путин отметил важность развития региональных центров культуры
12 сентября, 21:12

Энергетическая инфраструктура

Энергетика является одной из ключевых стратегических сфер развития России, отмечал Путин. Глава государства подчеркивал, что отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках.
Экономика России растёт, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом, указывал президент.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Атомная энергетика полностью отвечает зеленым стандартам, заявил Путин
4 сентября, 13:24

Социальная и иная инфраструктура

Среди направлений развития социальной инфраструктуры одними из ключевых являются вопросы жилья. Президент отмечал, что в последние годы строительный комплекс в России динамично развивается, а его потенциал позволяет решать самые масштабные задачи. Глава государства напоминал о главных показателях в этом направлении. Так, до 2036 года планируется построить один миллиард 383 миллиона квадратных метров жилья, из них к 2030 году – 663 миллиона, что позволит достичь уровня обеспеченности жильём в среднем 33 квадратных метра на человека.
Кроме того, глава государства отмечал в качестве важнейшего направления, востребованного у граждан, индивидуальное жилищное строительство. Президент сообщал, что в прошлом году объём ИЖС составил 62,3 миллиона квадратных метров, это около 58% от общего ввода жилья в стране. В этом контексте Путин отмечал роль таких системных решений, как "дачная амнистия", программы социальной газификации, строительства и обновления дорог, развитие системы ФАПов, понятный порядок присоединения к электросетям.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин поручил проработать механизм привлечения граждан к нацпроектам
31 июля, 20:15
 
РоссияВладимир ПутинМарат ХуснуллинМихаил МишустинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала