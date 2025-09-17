Рейтинг@Mail.ru
09:18 17.09.2025
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
владимир путин
нарендра моди
индия
россия
в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - говорится в поздравлении. Также Путин пожелал премьер-министру Индии здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
владимир путин, нарендра моди, индия, россия, в мире
Владимир Путин, Нарендра Моди, Индия, Россия, В мире
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии

Путин отметил вклад Моди в укрепление стратегического партнёрства РФ и Индии

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - говорится в поздравлении.
Также Путин пожелал премьер-министру Индии здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
Межгосударственные отношения России и Индии
Владимир ПутинНарендра МодиИндияРоссияВ мире
 
 
