Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии - РИА Новости, 17.09.2025
Путин отметил вклад Моди в укрепление партнерства России и Индии
Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении премьер-министру Индии Нарендре Моди с 75-летием отметил его вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства с РФ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Вы вносите большой личный вклад в укрепление особо привилегированного стратегического партнёрства между нашими странами, в развитие взаимовыгодного российско-индийского сотрудничества на различных направлениях", - говорится в поздравлении. Также Путин пожелал премьер-министру Индии здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.
