Путин поздравил Моди с 75-летием
09:05 17.09.2025 (обновлено: 09:16 17.09.2025)
Путин поздравил Моди с 75-летием
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
Новости
нарендра моди, в мире, владимир путин, россия, индия
Нарендра Моди, В мире, Владимир Путин, Россия, Индия
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
