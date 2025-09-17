https://ria.ru/20250917/putin--2042388510.html
Путин поздравил Моди с 75-летием
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с 75-летием, отметив, что продолжит с ним конструктивный диалог и работу по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемый господин премьер-министр, примите сердечные поздравления по случаю Вашего 75-летнего юбилея... Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями. И мы, конечно, продолжим конструктивный диалог и совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в поздравлении.Путин отметил, что Моди своей деятельностью во главе правительства Индии снискал высокое уважение соотечественников и огромный авторитет на мировой арене. По словам президента, под руководством Моди Индия добилась впечатляющих достижений в социальной, экономической и научно-технической областях.
