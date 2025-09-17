https://ria.ru/20250917/pugacheva-2042408018.html
Пугачева впервые высказалась после интервью
Певица Алла Пугачева высказалась из-за критики после ее интервью Катерине Гордеевой*. Об этом она написала в соцсетях. "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева высказалась из-за критики после ее интервью Катерине Гордеевой*. Об этом она написала в соцсетях. "Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь", — говорится в публикации. И выложила фотографию, где она сидит с телефоном в руках и улыбается, смотря в камеру. Интервью Пугачевой вышло 10 сентября.В интервью она рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, его ликвидировали 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ее слова "жалким пустословием". Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в свою очередь, заявил, что Пугачева оскорбила сотни тысяч человек, погибших в Чечне.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы, процитировала Священное Писание: "Не сотвори себе кумира".* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
"Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь", — говорится в публикации.
И выложила фотографию, где она сидит с телефоном в руках и улыбается, смотря в камеру.
Интервью Пугачевой
вышло 10 сентября.
В интервью она рассказала о знакомстве с Дудаевым и назвала его "приличным, порядочным и интеллектуальным" человеком. Дудаев в 90-е годы был лидером чеченских сепаратистов, возглавлявшим действия против российских федеральных сил, его ликвидировали 21 апреля 1996 года у чеченского села Гехи-Чу.
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ее слова "жалким пустословием". Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, в свою очередь, заявил, что Пугачева оскорбила сотни тысяч человек, погибших в Чечне.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания певицы, процитировала Священное Писание: "Не сотвори себе кумира".
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.