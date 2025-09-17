https://ria.ru/20250917/pshenitsa-2042386209.html
Южная Корея увеличила ввоз пшеницы из России вчетверо
Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи. Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов. В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.
Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо