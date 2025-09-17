Южная Корея увеличила ввоз пшеницы из России вчетверо

Рейтинг@Mail.ru
08:42 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы. Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи. Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов. В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.
южная корея, россия, в мире
Южная Корея, Россия, В мире
Пшеница. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Южная Корея в январе-августе нарастила импорт пшеницы из России вчетверо, следует из анализа РИА Новости данных южнокорейской статслужбы.
Так, за первые восемь месяцев Южная Корея приобрела российской пшеницы на 39,4 миллиона долларов против 8,7 миллиона годом ранее. В физическом выражении импорт подскочил до 156,6 тысячи тонн с 32,3 тысячи.
Помимо пшеницы Россия также поставляла на южнокорейский рынок кукурузу - ее экспорт увеличился в 1,7 раза как в денежном, так и физическом выражениях - до 274,6 тысячи тонн на 72,3 миллиона долларов.
В целом российские поставщики отгрузили в Южную Корею зерна на 112,8 миллиона долларов, что вдвое больше прошлогодней суммы в 52,6 миллиона долларов.
