Толпа протестующих собралась в Буэнос-Айресе

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 сен - РИА Новости. Многотысячная толпа собралась в центре Буэнос-Айреса, протестуя против вето президента Аргентины Хавьера Милея на законопроекты о дополнительном финансировании вузов и детской больницы Гаррахан, крупнейшей в стране, передает корреспондент РИА Новости. Люди заполнили большую площадь и соседние улицы у здания конгресса страны, где депутаты обсуждают вето президента. Люди продолжают прибывать. Здание конгресса на расстоянии десятков метров обнесено двумя рядами железных щитов, за ними дежурит полиция. Повсюду видны флаги различных университетов, профсоюзных организаций, в толпе есть люди в медицинских халатах. Среди протестующих очень много молодых людей. По традиции среди толпы снуют разносчики воды и прохладительных напитков, для участников акции жарят гамбургеры и местные хотдоги. Предприимчивые люди продают футболки, носки и шоперы с портретами политиков левого толка и антиправительственными лозунгами. Для того, чтобы преодолеть вето, оппозиции нужно набрать две трети голосов. После этого решение будет принимать сенат. Президент Аргентины уже не раз вводил вето на различные социальные инициативы парламента, мотивируя это тем, что они нарушают сбалансированность бюджета. Так, Милей отклонил законы о повышении пенсий, расходов на лечение детей, о дополнительном финансировании университетов, а также об увеличении помощи инвалидам. В последнем случае парламенту впервые за 22 года удалось преодолеть вето президента на законопроект.

