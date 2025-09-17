Рейтинг@Mail.ru
Прокурор запросил штраф для отца иноагента Волкова*
13:46 17.09.2025 (обновлено: 13:47 17.09.2025)
Прокурор запросил штраф для отца иноагента Волкова*
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор запросил штраф в 600 тысяч рублей для Михаила Волкова** (отец иноагента Леонида Волкова*), обвиняемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского райсуда Екатеринбурга, где слушается дело. "Гособвинитель просил назначить наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Следующее заседание пройдет 2 октября, планируется второго или третьего числа оглашение приговора", – сказала собеседница агентства. Ранее в объединенной пресс-службе судов Свердловской области уточняли РИА Новости, что Михаил Волков** сделал два доната по одной тысяче рублей, свою вину он признал и на стадии предварительного расследования, и на очередном судебном заседании. Вменяют Волкову часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание – лишение свободы от трех до восьми лет. Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***, против него возбудили уголовное дело, рассказывали агентству в силовых структурах. Позднее ему избрали подписку о невыезде. В пресс-службе Уральского федерального университета сообщали, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" вуза. Михаил и Леонид Волковы* включены в перечень террористов и экстремистов в России.* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
происшествия, россия, екатеринбург, свердловская область, михаил волков, леонид волков, фонд борьбы с коррупцией, уральский федеральный университет, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Екатеринбург, Свердловская область, Михаил Волков, Леонид Волков, Фонд борьбы с коррупцией, Уральский федеральный университет, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
© Фото : ФСБ РоссииМихаил Волков во время задержания
© Фото : ФСБ России
Михаил Волков во время задержания. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 сен – РИА Новости. Прокурор запросил штраф в 600 тысяч рублей для Михаила Волкова** (отец иноагента Леонида Волкова*), обвиняемого в финансировании экстремистской организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе Кировского райсуда Екатеринбурга, где слушается дело.
"Гособвинитель просил назначить наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. Следующее заседание пройдет 2 октября, планируется второго или третьего числа оглашение приговора", – сказала собеседница агентства.
Ранее в объединенной пресс-службе судов Свердловской области уточняли РИА Новости, что Михаил Волков** сделал два доната по одной тысяче рублей, свою вину он признал и на стадии предварительного расследования, и на очередном судебном заседании. Вменяют Волкову часть 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности, организации). Максимальное наказание – лишение свободы от трех до восьми лет.
Волков-старший** был задержан утром 3 апреля в Екатеринбурге по подозрению в финансировании признанного в России экстремистским и ликвидированного "Фонда борьбы с коррупцией"***, против него возбудили уголовное дело, рассказывали агентству в силовых структурах. Позднее ему избрали подписку о невыезде.
В пресс-службе Уральского федерального университета сообщали, что Михаил Волков** был их профессором, но с 19 февраля "перестал быть сотрудником" вуза.
Михаил и Леонид Волковы* включены в перечень террористов и экстремистов в России.
* Физическое лицо, признанное иноагентом и включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, включенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
*** Организация признана в России экстремистской и ликвидирована.
ПроисшествияРоссияЕкатеринбургСвердловская областьМихаил ВолковЛеонид ВолковФонд борьбы с коррупциейУральский федеральный университетФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
