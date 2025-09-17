https://ria.ru/20250917/primore-2042476209.html

В Приморье прокуратура проверят информацию о травле школьницы

2025-09-17

2025-09-17T14:20:00+03:00

ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники могли издеваться с помощью ершика, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. "Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено организации работы по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе", - говорится в сообщении.

