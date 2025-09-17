Рейтинг@Mail.ru
14:20 17.09.2025 (обновлено: 14:40 17.09.2025)
происшествия
спасск-дальний
приморский край
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники могли издеваться с помощью ершика, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона. В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент. "Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено организации работы по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе", - говорится в сообщении.
происшествия, спасск-дальний, приморский край
Происшествия, Спасск-Дальний, Приморский край
В Приморье прокуратура проверят информацию о травле школьницы

В Приморье прокуратура проверяет факты издевательства над младшеклассницей

© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 17 сен - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем Приморского края, над которой старшеклассники могли издеваться с помощью ершика, сообщает в своём Тelegram-канале надзорное ведомство региона.
В соцсетях распространилась информация, что девятиклассники мучили девочку ершиком в туалете школы во время перемены. Утверждалось, что девочку ещё и душили, и лишь вмешательство учителей, которых позвали на помощь подружки младшеклассницы, остановили издевательства. Также сообщалось, что, по словам мамы второклассницы, руководство школы пытается замолчать инцидент.
"Прокуратура проводит проверку по факту возможной травли 8-летней школьницы в Спасске-Дальнем. Ведомство устанавливает все обстоятельства произошедшего и даст оценку действиям образовательного учреждения. Особое внимание будет уделено организации работы по профилактике буллинга и обеспечению безопасности детей в школе", - говорится в сообщении.
ПроисшествияСпасск-ДальнийПриморский край
 
 
