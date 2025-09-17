Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах - РИА Новости, 17.09.2025
11:19 17.09.2025
Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина.
"В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
Новая квартира - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Правительство выделило более 100 миллиардов рублей на льготную ипотеку
3 сентября, 09:38
 
Экономика Россия Михаил Мишустин
 
 
