Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах

Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах

2025-09-17T11:19:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.

