Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах
Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах - РИА Новости, 17.09.2025
Правительство выделит средства на поддержку экспорта в регионах
Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Правительство РФ в текущем году выделит 75 российским регионам 1,5 миллиарда рублей на работу региональных центров поддержки экспорта, сообщила пресс-служба кабмина. "В 2025 году 75 российских регионов получат финансирование на организацию работы центров поддержки экспорта, которые помогают бизнесу развивать международные связи. Распоряжение о выделении на эти цели 1,5 миллиарда рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении. Там также уточняется, что средства будут выделены из резервного фонда правительства. Ожидается, что за счет финансирования до конца года будут заключены экспортные контракты с участием 1,1 тысячи малых и средних предприятий.
