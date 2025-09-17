Рейтинг@Mail.ru
ГД одобрила проект о защите прав работников, вернувшихся с военной службы - РИА Новости, 17.09.2025
14:13 17.09.2025
ГД одобрила проект о защите прав работников, вернувшихся с военной службы
ГД одобрила проект о защите прав работников, вернувшихся с военной службы
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается защитить работников, вернувшихся со службы по мобилизации или из добровольческих формирований, от увольнения в случае болезни после окончания военной службы. В настоящее время трудовой договор приостанавливается на время службы, а после ее завершения работник обязан выйти на работу в течение трёх месяцев. Если этого не происходит, работодатель может расторгнуть договор. Законопроектом продлевается этот срок на период временной нетрудоспособности, чтобы исключить случаи увольнения сотрудников, которые не смогли выйти на работу по болезни. Инициатива направлена на дополнительную защиту трудовых прав участников мобилизации, добровольцев и контрактников, чьи трудовые отношения приостанавливаются на время службы. Проект является "спутником" к другому законопроекту, который вносит изменения в законы об обязательном социальном страховании, системе госслужбы и госгражданской службе. Им предусматривается назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности в период приостановки трудового договора. Таким образом, работники получат право не только на сохранение рабочего места, но и на пособие в случае болезни после службы. Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные гарантии для вернувшихся с военной службы россиян, не снижая при этом эффективность действующих государственных программ.
ГД одобрила проект о защите прав работников, вернувшихся с военной службы

Здание Государственной думы России
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, которым предлагается защитить работников, вернувшихся со службы по мобилизации или из добровольческих формирований, от увольнения в случае болезни после окончания военной службы.
В настоящее время трудовой договор приостанавливается на время службы, а после ее завершения работник обязан выйти на работу в течение трёх месяцев. Если этого не происходит, работодатель может расторгнуть договор.
Законопроектом продлевается этот срок на период временной нетрудоспособности, чтобы исключить случаи увольнения сотрудников, которые не смогли выйти на работу по болезни.
Инициатива направлена на дополнительную защиту трудовых прав участников мобилизации, добровольцев и контрактников, чьи трудовые отношения приостанавливаются на время службы.
Проект является "спутником" к другому законопроекту, который вносит изменения в законы об обязательном социальном страховании, системе госслужбы и госгражданской службе. Им предусматривается назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности в период приостановки трудового договора.
Таким образом, работники получат право не только на сохранение рабочего места, но и на пособие в случае болезни после службы.
Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные гарантии для вернувшихся с военной службы россиян, не снижая при этом эффективность действующих государственных программ.
