https://ria.ru/20250917/pozhar-2042593392.html
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 17.09.2025
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
Возгорание сухой растительности локализовали на площади 800 квадратных метров в хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T23:23:00+03:00
2025-09-17T23:23:00+03:00
2025-09-17T23:23:00+03:00
происшествия
россия
азовский район
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности локализовали на площади 800 квадратных метров в хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район, хутор Дугино, сухая растительность. В 22.17 мск локализация на 800 квадратных метрах. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 21.50 мск. В тушении огня участвуют 30 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042587420.html
россия
азовский район
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, азовский район, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Азовский район, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
В хуторе Дугино Ростовской области локализовали пожар на площади 800 квадратов