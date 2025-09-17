Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар - РИА Новости, 17.09.2025
23:23 17.09.2025
В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности локализовали на площади 800 квадратных метров в хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район, хутор Дугино, сухая растительность. В 22.17 мск локализация на 800 квадратных метрах. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 21.50 мск. В тушении огня участвуют 30 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности локализовали на площади 800 квадратных метров в хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.
"Азовский район, хутор Дугино, сухая растительность. В 22.17 мск локализация на 800 квадратных метрах. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар начался в 21.50 мск. В тушении огня участвуют 30 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
