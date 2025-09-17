https://ria.ru/20250917/pozhar-2042593392.html

В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

В Ростовской области локализовали ландшафтный пожар

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Возгорание сухой растительности локализовали на площади 800 квадратных метров в хуторе Дугино в Азовском районе Ростовской области, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "Азовский район, хутор Дугино, сухая растительность. В 22.17 мск локализация на 800 квадратных метрах. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что пожар начался в 21.50 мск. В тушении огня участвуют 30 человек личного состава и восемь единиц техники, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

