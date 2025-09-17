https://ria.ru/20250917/pozhar-2042587420.html

В Каменск-Шахтинске ввели режим ЧС после пожара

В Каменск-Шахтинске ввели режим ЧС после пожара - РИА Новости, 17.09.2025

В Каменск-Шахтинске ввели режим ЧС после пожара

Режим ЧС введен после пожара в городе Каменск-Шахтинске Ростовской области, количество пострадавших от огня построек возросло до 13, включая шесть жилых домов,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:20:00+03:00

2025-09-17T22:20:00+03:00

2025-09-17T22:20:00+03:00

происшествия

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042487816_0:56:1072:659_1920x0_80_0_0_1dc9f7fcd252aaea4b4bcf8ec9817ce6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Режим ЧС введен после пожара в городе Каменск-Шахтинске Ростовской области, количество пострадавших от огня построек возросло до 13, включая шесть жилых домов, сообщил глава администрации города Александр Камоцкий. "Муниципалитет ввел режим ЧС на пострадавшей территории. Это позволит оперативно организовать выплаты и поддержку тем, кто остался без крова. К сожалению, огонь не пощадил жилые дома, пострадали 13 домовладений, из них шесть жилых, причем четыре дома сгорели дотла", - сообщил Камоцкий в Telegram-канале. Он добавил, что никто не пострадал. Ранее Камоцкий сообщал, что в Каменск-Шахтинске Ростовской области, где от ландшафтного пожара загорелись дома, развернут штаб на базе школы №18, а также пункт временного размещения там же, в спортзале. В среду МЧС РФ сообщало, что в Каменск-Шахтинске на улице Советской загорелась сухая растительность, площадь ландшафтного пожара составляла 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что в 19.00 мск пожар был ликвидирован, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. Общая площадь пожара составила 1280 квадратных метров. К тушению были привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд, уточняли в ведомстве.

https://ria.ru/20250917/ivanovo-2042578385.html

https://ria.ru/20250917/pozhar--2042389952.html

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)