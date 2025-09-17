https://ria.ru/20250917/pozhar-2042571441.html
Пожарные потушили возгорание в Ростовской области
происшествия
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в Каменск-Шахтинске Ростовской области, где огонь уничтожил пять частных домов и семь хозпостроек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону. "(В) 19.00 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. По уточненной информации, огнем уничтожены пять частных домов и семь хозпостроек. В среду МЧС РФ сообщало, что в Каменск-Шахтинске на улице Советской загорелась сухая растительность, площадь ландшафтного пожара составляла 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Общая площадь пожара составила 1280 квадратных метров. К тушению были привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд, сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
ростовская область
россия
