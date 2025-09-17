https://ria.ru/20250917/pozhar-2042490666.html
В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара
В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара - РИА Новости, 17.09.2025
В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара
Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Загорание сухой растительности произошло в Каменск-Шахтинске на улице Советской. Площадь ландшафтного пожара 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Предварительно, огнем повреждены пять частных домов и одна хозпостройка", - говорится в сообщении. По данным МЧС России, к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших пока не поступала.
Происшествия, Россия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
