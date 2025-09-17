Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара
14:52 17.09.2025
В Ростовской области пять домов пострадали от ландшафтного пожара
Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Загорание сухой растительности произошло в Каменск-Шахтинске на улице Советской. Площадь ландшафтного пожара 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Предварительно, огнем повреждены пять частных домов и одна хозпостройка", - говорится в сообщении. По данным МЧС России, к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших пока не поступала.
происшествия, россия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области
© МЧС Ростовской области/Telegram
Ликвидация пожара в Каменск-Шахтинске Ростовской области
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Пять частных жилых домов и одна хозяйственная постройка повреждены огнем от ландшафтного пожара площадью 700 квадратных метров в Каменск-Шахтинске Ростовской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Загорание сухой растительности произошло в Каменск-Шахтинске на улице Советской. Площадь ландшафтного пожара 700 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра огонь распространился на частные постройки. Предварительно, огнем повреждены пять частных домов и одна хозпостройка", - говорится в сообщении.
По данным МЧС России, к тушению привлечены 55 человек и 17 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Информация о пострадавших пока не поступала.
Ликвидация ландшафтного пожара в Симферопольском районе Крыма. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Под Симферополем вспыхнул крупный ландшафтный пожар
15 сентября, 14:06
 
