Рейтинг@Mail.ru
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:29 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/pozhar-2042384975.html
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:29:00+03:00
2025-09-17T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
днепр (река)
европа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-служба атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Пожар ликвидирован. Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250910/ulyanov-2041074093.html
https://ria.ru/20250824/kurskaya-2037259521.html
энергодар
днепр (река)
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (река), европа, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Днепр (река), Европа, Происшествия
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ

В районе топливных складов ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-служба атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС
10 сентября, 23:20
"Пожар ликвидирован. Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено", - сказала Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Рабочие на строительной площадке Курской АЭС-2 в Курчатовском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Хинштейн прокомментировал атаки украинских беспилотников на Курскую АЭС
24 августа, 11:29
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСВооруженные силы УкраиныЭнергодарДнепр (река)ЕвропаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала