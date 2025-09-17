https://ria.ru/20250917/pozhar-2042384975.html

В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-служба атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Пожар ликвидирован. Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

