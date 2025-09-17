https://ria.ru/20250917/pozhar-2042384975.html
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 17.09.2025
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T08:29:00+03:00
2025-09-17T08:29:00+03:00
2025-09-17T08:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская аэс
вооруженные силы украины
энергодар
днепр (река)
европа
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости. Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС, возникший из-за обстрела ВСУ, ликвидирован, распространения огня к резервуарам не допущено, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Во вторник ВСУ обстреляли из артиллерии территорию в районе расположения топливных складов Запорожской АЭС, в результате чего загорелась сухая растительность, расстояние от очага возгорания до резервуаров с дизельным топливом атомной станции составляло около 400 метров. По данным пресс-служба атомной станции, угрозы основным объектам инфраструктуры нет. Радиационный фон на станции и прилегающей территории в пределах нормы. "Пожар ликвидирован. Распространения огня к резервуарам с дизельным топливом атомной станции не допущено", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250910/ulyanov-2041074093.html
https://ria.ru/20250824/kurskaya-2037259521.html
энергодар
днепр (река)
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, днепр (река), европа, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины, Энергодар, Днепр (река), Европа, Происшествия
В районе ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ
В районе топливных складов ЗАЭС потушили пожар, возникший из-за обстрела ВСУ