Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса на Украине Патрика Тернера.
"Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал он агентству.
Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками по НАТО.
Ситуация с военными поставками США на Украину
В начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
