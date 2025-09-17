https://ria.ru/20250917/postavki-2042475527.html

Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину

Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину - РИА Новости, 17.09.2025

Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину

Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину,... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T14:17:00+03:00

2025-09-17T14:17:00+03:00

2025-09-17T15:35:00+03:00

сша

украина

нато

специальная военная операция на украине

россия

дональд трамп

денис шмыгаль

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042485049_0:161:2500:1567_1920x0_80_0_0_c6a4bf208f456da3f8b6efacc0787c29.jpg

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса на Украине Патрика Тернера."Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал он агентству.Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками по НАТО.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250916/tramp-2042270053.html

https://ria.ru/20250911/ukraina-2041325082.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, украина, нато, россия, дональд трамп, денис шмыгаль, сергей лавров