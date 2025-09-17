Рейтинг@Mail.ru
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:17 17.09.2025 (обновлено: 15:35 17.09.2025)
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину - РИА Новости, 17.09.2025
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину
Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину,... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса на Украине Патрика Тернера."Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал он агентству.Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками по НАТО.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Первые военные поставки США за счет НАТО доставляются на Украину

Reuters: первые партии военных поставок США за счет НАТО доставляются на Украину

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Североатлантического альянса на Украине Патрика Тернера.
"Четыре пакета в рамках механизма программы приоритетных потребностей PURL уже были профинансированы и уже на своем пути (на Украину. — Прим. ред.)", — сказал он агентству.
Во вторник Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками по НАТО.

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале прошлого месяца министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Киева через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
В начале июля издание Politico сообщало, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь. Седьмого июля он пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию ситуации, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
