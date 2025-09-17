https://ria.ru/20250917/polsha-2042548475.html
В Польше еще не приняли решение о дате открытия границы с Белоруссией
Власти Польши еще не приняли решения о дате открытия границы с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T18:03:00+03:00
в мире
белоруссия
польша
дональд туск
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041455495_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ddc09720c68c2e5e68228cdbb432e36e.jpg
ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Власти Польши еще не приняли решения о дате открытия границы с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка. Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября. "Решение о закрытии границы с Белоруссией принято "на срок до его отмены". Решение на эту тему еще будет принято. Пока такое решение не было принято", - сказал Шлапка. На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.-0-
белоруссия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
в мире, белоруссия, польша, дональд туск, евразийский экономический союз
