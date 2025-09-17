Рейтинг@Mail.ru
В Польше еще не приняли решение о дате открытия границы с Белоруссией
18:03 17.09.2025
В Польше еще не приняли решение о дате открытия границы с Белоруссией
В Польше еще не приняли решение о дате открытия границы с Белоруссией

Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 сен – РИА Новости. Власти Польши еще не приняли решения о дате открытия границы с Белоруссией, сообщил журналистам пресс-секретарь правительства республики Адам Шлапка.
Польша в ночь на 12 сентября закрыла границу с Белоруссией. Польский премьер Дональд Туск обосновал решение закрыть границу "интересами безопасности", пояснив, что в пятницу начинается активная фаза российско-белорусских военных учений "Запад-2025". Учения проходили с 12 по 16 сентября.
"Решение о закрытии границы с Белоруссией принято "на срок до его отмены". Решение на эту тему еще будет принято. Пока такое решение не было принято", - сказал Шлапка.
На белорусской территории остались 1453 польских грузовика, которые не успели выехать и выезд которых возможен только через белорусско-польский участок границы. Поскольку истекает срок их временного ввоза на территорию ЕАЭС, Государственный таможенный комитет Белоруссии решил продлить еще на 10 дней нахождение польских фур на территории страны.-0-
Польские пограничники обустраивают заграждение на белорусско-польской границе
МИД Белоруссии ожидает восстановления приграничного движения с Польшей
