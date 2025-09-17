https://ria.ru/20250917/polsha-2042374829.html

Навроцкий потребовал объяснений после статьи о падении ракеты с F-16 на дом

2025-09-17T05:15:00+03:00

2025-09-17T05:15:00+03:00

2025-09-17T05:32:00+03:00

в мире

польша

россия

белоруссия

кароль навроцкий

владислав косиняк-камыш

дональд туск

еврокомиссия

ВАРШАВА, 17 сен — РИА Новости. Президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от правительства немедленно выяснить, дрон или ракета разрушили дом в Люблинском воеводстве, сообщает бюро национальной безопасности (BNN) республики."Относительно сообщения Rzeczpospolita сообщаем, что президент Польши Кароль Навроцкий ожидает от правительства немедленного выяснения инцидента в населенном пункте Вырыки. Правительство обязано использовать все инструменты и институты для скорейшего прояснения этого дела", — отметили в бюро.Навроцкий предупредил, что не допустит сокрытия информации."Согласие на сокрытие информации не существует. В условиях дезинформации и гибридной войны сообщения, передаваемые полякам, должны быть проверены и подтверждены", — добавили в ведомстве.При этом, подчеркнуло BBN, ни президента, ни бюро национальной безопасности не проинформировали по инциденту, и этот вопрос не представили совету нацбезопасности. Путаница в правительствеВ свою очередь, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал лживыми предположения, что военные пытаются скрыть последствия событий, о которых идет речь."Оперативный командующий видами вооруженных сил, генерал Мачей Клиш предоставил всю информацию и выводы, вытекающие из анализа действий, предпринятых в результате нарушения воздушного пространства Польши беспилотниками. О всех происшествиях были проинформированы представители бюро национальной безопасности, генеральный штаб Войска польского и министерство национальной обороны. За полное расследование данных событий несут ответственность спецслужбы, и меры принимаются в соответствии с установленными процедурами", — написал Косиняк-Камыш в соцсети Х. Министр пообещал, что об итогах и выводах расследования сообщат после завершения расследования.Инцидент с БПЛАВ среду премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией страны сбили "представлявшие опасность" дроны. По его утверждению, воздушную границу пересекли 19 летательных аппаратов. Политик голословно обвинил в случившемся Москву.Временного поверенного в делах в Варшаве Андрея Ордаша вызвали в МИД Польши, но ему не представили доказательств российского происхождения сбитых БПЛА.Как заявили в Минобороны, российские войска в ночь на 10 сентября нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Тем не менее ведомство готово провести консультации по этой теме с польскими коллегами.Варшава не в первый раз бездоказательно обвиняет Москву в нарушении воздушного пространства. В конце 2022-го в Польше у границы с Украиной упали снаряды, погибли два человека. Изначально местные власти утверждали, что это были боеприпасы российского производства. Позднее занимавший на тот момент пост президента Анджей Дуда признал, что, вероятнее всего, они принадлежат ВСУ. Согласно выводам экспертов, на фото с места ЧП были запечатлены обломки снаряда украинского комплекса С-300.

польша

россия

белоруссия

в мире, польша, россия, белоруссия, кароль навроцкий, владислав косиняк-камыш , дональд туск, еврокомиссия, евросоюз, нато, f-16