Навроцкий призвал Польшу участвовать в совместном использовании ЯО
00:32 17.09.2025 (обновлено: 03:56 17.09.2025)
Навроцкий призвал Польшу участвовать в совместном использовании ЯО
Польский президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. РИА Новости, 17.09.2025
в мире
польша
россия
франция
эммануэль макрон
кароль навроцкий
дмитрий песков
нато
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. "Как президент Польши, я считаю, что Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. У нее должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого", - заявил президент в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия. При этом на вопрос, надеется ли он, что в будущем у Польши будет свой военный ядерный потенциал, Навроцкий ответил, что об этом, возможно, пока рано говорить. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
польша
россия
франция
в мире, польша, россия, франция, эммануэль макрон, кароль навроцкий, дмитрий песков, нато
В мире, Польша, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кароль Навроцкий, Дмитрий Песков, НАТО
Старый город и река Висла в Варшаве
Старый город и река Висла в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников.
"Как президент Польши, я считаю, что Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. У нее должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого", - заявил президент в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия.
При этом на вопрос, надеется ли он, что в будущем у Польши будет свой военный ядерный потенциал, Навроцкий ответил, что об этом, возможно, пока рано говорить.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой.
Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Польша, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Кароль Навроцкий, Дмитрий Песков, НАТО
 
 
