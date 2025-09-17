https://ria.ru/20250917/polsha-2042360825.html

Навроцкий призвал Польшу участвовать в совместном использовании ЯО

Польский президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Польский президент Кароль Навроцкий считает, что Польша должна участвовать в программе совместного использования ядерного оружия (Nuclear Sharing) союзников. "Как президент Польши, я считаю, что Польша должна участвовать в совместном использовании ядерного оружия. У нее должны быть ее собственные ядерные возможности - энергетические, гражданские и военные. Партнерство между Францией и Польшей касается как раз этого", - заявил президент в интервью французскому телеканалу LCI, отвечая на вопрос, надеется ли он на размещение в Польше французского ядерного оружия. При этом на вопрос, надеется ли он, что в будущем у Польши будет свой военный ядерный потенциал, Навроцкий ответил, что об этом, возможно, пока рано говорить. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. Программа Nuclear Sharing позволяет США размещать свое ядерное оружие в странах НАТО, которые им не обладают. США держат в Европе и Турции 100 тактических ядерных боеприпасов. Заряды мощностью от 0,3 до 50 килотонн для бомб В61-3 и В61-4 складированы на шести базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

