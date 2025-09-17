https://ria.ru/20250917/politico-2042403470.html

Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины

Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины - РИА Новости, 17.09.2025

Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины

Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента... РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Британию, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году. "Есть надежда, что напор с использованием королевского шарма заложит основу для того, чтобы премьер-министр Кир Стармер и его старшие помощники предприняли новые попытки убедить Трампа в необходимости усилить давление в поисках мира на Украине", - пишет издание. Высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня на Украине. Отмечается, что король, возможно, упомянет Украину во время своей речи на государственном банкете, как он это сделал во время недавнего визита французского лидера Эммануэля Макрона, но в остальном его дипломатия будет проходить за закрытыми дверями. В то же время издание подчеркивает, что убедить Трампа в более решительных действиях в поддержку Украины "по-прежнему непросто", даже с использованием влияния монарха.

