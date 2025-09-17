Рейтинг@Mail.ru
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины - РИА Новости, 17.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 17.09.2025
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины - РИА Новости, 17.09.2025
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины
Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Британию, пишет газета Politico со ссылкой на источники. Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году. "Есть надежда, что напор с использованием королевского шарма заложит основу для того, чтобы премьер-министр Кир Стармер и его старшие помощники предприняли новые попытки убедить Трампа в необходимости усилить давление в поисках мира на Украине", - пишет издание. Высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня на Украине. Отмечается, что король, возможно, упомянет Украину во время своей речи на государственном банкете, как он это сделал во время недавнего визита французского лидера Эммануэля Макрона, но в остальном его дипломатия будет проходить за закрытыми дверями. В то же время издание подчеркивает, что убедить Трампа в более решительных действиях в поддержку Украины "по-прежнему непросто", даже с использованием влияния монарха.
Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины

Politico: Лондон хочет использовать Карла III для обсуждения с Трампом Украины

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Король Великобритании Карл III. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Британию, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Министр обороны Британии оценил возможность размещения войск на Украине
4 сентября, 11:45
"Есть надежда, что напор с использованием королевского шарма заложит основу для того, чтобы премьер-министр Кир Стармер и его старшие помощники предприняли новые попытки убедить Трампа в необходимости усилить давление в поисках мира на Украине", - пишет издание.
Высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня на Украине.
Отмечается, что король, возможно, упомянет Украину во время своей речи на государственном банкете, как он это сделал во время недавнего визита французского лидера Эммануэля Макрона, но в остальном его дипломатия будет проходить за закрытыми дверями.
В то же время издание подчеркивает, что убедить Трампа в более решительных действиях в поддержку Украины "по-прежнему непросто", даже с использованием влияния монарха.
Пресс-конференция НАТО - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
"Граничит с безумием": в Британии оценили план ЕС по Украине
30 августа, 03:11
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
