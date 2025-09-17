Politico: Лондон хочет использовать короля для обсуждения с Трампом Украины
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля Карла III в обсуждении вопроса украинского конфликта во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Британию, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
Трамп прибыл в Великобританию со вторым государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.
"Есть надежда, что напор с использованием королевского шарма заложит основу для того, чтобы премьер-министр Кир Стармер и его старшие помощники предприняли новые попытки убедить Трампа в необходимости усилить давление в поисках мира на Украине", - пишет издание.
Высокопоставленный британский военный чиновник заявил, что король "очень близок" к деталям переговоров о прекращении огня на Украине.
Отмечается, что король, возможно, упомянет Украину во время своей речи на государственном банкете, как он это сделал во время недавнего визита французского лидера Эммануэля Макрона, но в остальном его дипломатия будет проходить за закрытыми дверями.
В то же время издание подчеркивает, что убедить Трампа в более решительных действиях в поддержку Украины "по-прежнему непросто", даже с использованием влияния монарха.
