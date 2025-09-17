https://ria.ru/20250917/ploschadki-2042564571.html

Новые детские площадки открыли в Усть-Донецком районе Ростовской области

Новые детские площадки открыли в Усть-Донецком районе Ростовской области - РИА Новости, 17.09.2025

Новые детские площадки открыли в Усть-Донецком районе Ростовской области

Четыре новые детские площадки открыли в Усть-Донецком районе Ростовской области в рамках программы "Территория детства", сообщает правительство региона.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 сен - РИА Новости. Четыре новые детские площадки открыли в Усть-Донецком районе Ростовской области в рамках программы "Территория детства", сообщает правительство региона. В настоящее время в Ростовской области продолжается реализация проекта "Территория детства", направленного на создание современных и безопасных игровых зон для юных жителей региона. По поручению главы области все запланированные площадки должны быть благоустроены в октябре. "В Усть-Донецком районе эта задача уже успешно решена: завершено обустройство всех четырех запланированных детских площадок. Новые игровые комплексы появились во дворах, где традиционно собирается много детей, и гармонично вписались в существующую инфраструктуру", - говорится в сообщении. При создании площадок особое внимание уделялось использованию современных и безопасных материалов. Перед началом работ проекты были представлены на общественное обсуждение местным жителям. Они могли выбрать различные варианты игрового и спортивного оборудования, а также зоны для отдыха родителей. Таким образом, дизайн-проекты площадок в Усть-Донецке были реализованы в соответствии с пожеланиями жителей. Губернаторский проект "Территория детства" стартовал в апреле текущего года. На его реализацию по поручению главы региона из областного бюджета выделено около 500 миллионов рублей. Проект рассчитан на три года, и ежегодно на благоустройство детских площадок планируется направлять аналогичную сумму. "Программа "Территория детства" позволяет нам создавать комфортные и безопасные пространства для наших детей с учетом мнения самих жителей. Мы видим, как преображаются общественные территории, становятся уютнее и привлекательнее для семейного отдыха. Эта работа - наша общая забота о подрастающем поколении и вклад в их счастливое детство", - отметила министр жилищно-коммунального хозяйства области Антонина Пшеничная.

