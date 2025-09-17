Рейтинг@Mail.ru
Путин всегда проявляет уважение к военным, заявил Песков
17.09.2025
13:08 17.09.2025 (обновлено: 13:33 17.09.2025)
Путин всегда проявляет уважение к военным, заявил Песков
Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз. А что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет его работы, тем более в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к военным, это приоритет в его работе, особенно во время СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это не новая форма, в ней Путин уже появлялся... Путин и раньше, посещая штабы наших группировок, которые принимают участие в специальной военной операции, появлялся там в такой же военной форме. Поэтому это не первый раз. А что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет, и это всегда приоритет его работы, тем более в ходе специальной военной операции", - сказал Песков журналистам отвечая на вопрос о военной форме президента на учениях.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025".
Песков оценил заявления Путина на полигоне "Мулино"
Россия
Нижегородская область
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Безопасность
Учения "Запад-2025"
 
 
Заголовок открываемого материала