Россия поддерживает идею о реформировании СБ ООН, заявил Песков
2025-09-17T13:04:00+03:00
дмитрий песков
оон
совет безопасности оон
россия
в мире
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия последовательно поддерживает идею о реформировании Совета Безопасности ООН, его адаптации к реалиям нового времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени", - сказал Песков журналистам.
россия
Новости
ru-RU
