Россия поддерживает идею о реформировании СБ ООН, заявил Песков

2025-09-17T13:04:00+03:00

дмитрий песков

оон

совет безопасности оон

россия

в мире

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Россия последовательно поддерживает идею о реформировании Совета Безопасности ООН, его адаптации к реалиям нового времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, мы последовательно поддерживаем идею необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и адаптации Совета безопасности к новым реалиям нового времени, стремительно меняющегося нового времени", - сказал Песков журналистам.

россия

2025

дмитрий песков, оон, совет безопасности оон, россия, в мире