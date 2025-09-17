https://ria.ru/20250917/peskov-2042452979.html
Песков оценил заявления Путина на полигоне "Мулино"
Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T13:00:00+03:00
2025-09-17T13:00:00+03:00
2025-09-17T13:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042324472_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_7094081cad152b56cd0ef6ae6ea42a26.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нижегородская область, Белоруссия, Россия, Безопасность
Песков: Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления