17.09.2025
13:00 17.09.2025
Песков оценил заявления Путина на полигоне "Мулино"
Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.09.2025
дмитрий песков
владимир путин
нижегородская область
белоруссия
россия
безопасность
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам. Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
дмитрий песков, владимир путин, нижегородская область, белоруссия, россия, безопасность
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Нижегородская область, Белоруссия, Россия, Безопасность
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
Владимир Путин во время посещения полигона "Мулино"
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полигоне "Мулино" сделал важные заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Учения впечатляющие по своему масштабу, были сделаны важные заявления со стороны главы государства", - сказал Песков журналистам.
Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.
Владимир Путин наблюдает из командного пункта за действиями войск на совместном стратегическом учении России и Белоруссии Запад-2025 в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Песков: Путин положительно оценил результаты учений "Запад-2025"
Дмитрий ПесковВладимир ПутинНижегородская областьБелоруссияРоссияБезопасность
 
 
