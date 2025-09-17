https://ria.ru/20250917/peskov-2042451930.html
Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков
Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков - РИА Новости, 17.09.2025
Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков
Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:56:00+03:00
2025-09-17T12:56:00+03:00
2025-09-17T12:56:00+03:00
в мире
россия
дмитрий песков
оон
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_414:334:3087:1838_1920x0_80_0_0_a92d21dca50501c35a907aa2a55176db.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250917/oon-2042437480.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960312739_311:0:3040:2047_1920x0_80_0_0_d6db9722cabe55ecb722aaffb4dfbf13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дмитрий песков, оон, совет безопасности оон
В мире, Россия, Дмитрий Песков, ООН, Совет Безопасности ООН
Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков
Песков: реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, которого нет