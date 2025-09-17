https://ria.ru/20250917/peskov-2042451930.html

Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно", - сказал Песков журналистам.

