12:56 17.09.2025
Реформирование Совбеза ООН возможно только при консенсусе, заявил Песков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно", - сказал Песков журналистам.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Реформирование Совета Безопасности ООН возможно только при консенсусе, сейчас он де-факто невозможен из-за разногласий постоянных членов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Для того, чтобы выйти на возможность реформирования Совбеза, нужно прийти к какому-то консенсусу. Сейчас, когда позиция стран и постоянных членов Совбеза настолько диаметрально противоположна, конечно, прийти к консенсусу де-факто невозможно, это очевидно", - сказал Песков журналистам.
Посольский круглый стол Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН с участием глав дипломатических миссий более ста стран в Москве. 17 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Руководство ООН все чаще выбирает сторону Запада, заявил Лавров
