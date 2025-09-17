https://ria.ru/20250917/pensii-2042370863.html

Глава Соцфонда рассказал, кому подняли пенсию в этом году

2025-09-17T03:40:00+03:00

СИРИУС, 17 сен - РИА Новости. Около 37 миллионов получателей страховой пенсии, а также 10 миллионов работающих пенсионеров и 5,5 миллиона россиян старше 80 лет получили прибавки к пенсии в этом году, сообщил в интервью РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков. "С этого года начали делать перерасчет пенсии работающего пенсионера с учетом индексации. Как вы помните, ранее пенсия таких граждан не индексировалась, а с нового года это решение состоялось. Оно охватило 37 миллионов пенсионеров, которые получают страховую пенсию", - сказал Чирков. Он уточнил, что помимо индексации страховой пенсии работающие пенсионеры с 1 августа получили также перерасчет пенсии с учетом заработанных пенсионных баллов. Их число составило почти 10 миллионов. "Еще в этом году был введен очень важный беззаявительный перерасчет пенсии достигшим возраста 80 лет россиянам, которые ранее получали компенсацию 1,2 тысячи рублей на уход… В прошлом году президентом было принято решение, что надо давать всем такую доплату без каких-либо условий, и эта сумма теперь включается в размер пенсии и индексируется", - добавил Чирков. По его данным, изначально такую компенсацию получали 2,6 миллиона россиян, а после перерасчета - 5,5 миллиона человек. Полный текст интервью читайте в четверг на сайте ria.ru.

