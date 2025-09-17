https://ria.ru/20250917/partija-2042431867.html

Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах

Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах - РИА Новости, 17.09.2025

Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах

Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы",... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T12:07:00+03:00

2025-09-17T12:07:00+03:00

2025-09-17T12:07:00+03:00

в мире

молдавия

гагаузия

кишинев

ирина влах

евгения гуцул

sputnik молдова

московский комсомолец

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg

КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "ПДС руками марионеточных партий требует от ЦИК аннулировать участие в выборах "Сердце Молдовы" как части Патриотического блока. Сегодня ЦИК рассмотрит два запроса против партии "Сердце Молдовы" и патриотического избирательного блока. В правовом государстве с независимыми институтами эти запросы должны были быть отклонены, потому что инкриминируемые нам действия не имеют ничего общего с нашей политической силой", - написала Влах в своем Telegram-канале. По ее словам, в обоих запросах содержатся ссылки на людей и аудиозаписи, которые никогда не имели и не имеют никакого отношения к партии. "Мы потребовали от полиции открыто заявить об этом, но полиция молчит и это вызывает у нас серьезные подозрения. Более того, начиная со вчерашнего вечера один провластный телеканал и один из министров ПДС распространяют грубую фальшивку, пытаясь связать нашу партию с суммами денег, обнаруженными в ходе обысков, которые также не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Всё это указывает на попытку подготовить почву для незаконного решения ЦИК", - пояснила Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250917/moldaviya-2042388161.html

https://ria.ru/20250916/moldaviya-2042302468.html

молдавия

гагаузия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец