Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах - РИА Новости, 17.09.2025
12:07 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/partija-2042431867.html
Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах
Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах - РИА Новости, 17.09.2025
Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах
Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы",... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:07:00+03:00
2025-09-17T12:07:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
ирина влах
евгения гуцул
sputnik молдова
московский комсомолец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975336853_0:119:1302:852_1920x0_80_0_0_1f820e4c04cca0e80541eecdc67ebfa3.jpg
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "ПДС руками марионеточных партий требует от ЦИК аннулировать участие в выборах "Сердце Молдовы" как части Патриотического блока. Сегодня ЦИК рассмотрит два запроса против партии "Сердце Молдовы" и патриотического избирательного блока. В правовом государстве с независимыми институтами эти запросы должны были быть отклонены, потому что инкриминируемые нам действия не имеют ничего общего с нашей политической силой", - написала Влах в своем Telegram-канале. По ее словам, в обоих запросах содержатся ссылки на людей и аудиозаписи, которые никогда не имели и не имеют никакого отношения к партии. "Мы потребовали от полиции открыто заявить об этом, но полиция молчит и это вызывает у нас серьезные подозрения. Более того, начиная со вчерашнего вечера один провластный телеканал и один из министров ПДС распространяют грубую фальшивку, пытаясь связать нашу партию с суммами денег, обнаруженными в ходе обысков, которые также не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Всё это указывает на попытку подготовить почву для незаконного решения ЦИК", - пояснила Влах. Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
молдавия
гагаузия
кишинев
в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, ирина влах, евгения гуцул, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Ирина Влах, Евгения Гуцул, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах

Влах: правящая партия хочет снять с выборов партию "Сердце Молдовы"

© Sputnik / Maxim TopalИрина Влах
Ирина Влах - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Sputnik / Maxim Topal
Ирина Влах. Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
"ПДС руками марионеточных партий требует от ЦИК аннулировать участие в выборах "Сердце Молдовы" как части Патриотического блока. Сегодня ЦИК рассмотрит два запроса против партии "Сердце Молдовы" и патриотического избирательного блока. В правовом государстве с независимыми институтами эти запросы должны были быть отклонены, потому что инкриминируемые нам действия не имеют ничего общего с нашей политической силой", - написала Влах в своем Telegram-канале.
Молдавия погибает, заявил экс-президент
Молдавия погибает, заявил экс-президент
09:03
По ее словам, в обоих запросах содержатся ссылки на людей и аудиозаписи, которые никогда не имели и не имеют никакого отношения к партии.
"Мы потребовали от полиции открыто заявить об этом, но полиция молчит и это вызывает у нас серьезные подозрения. Более того, начиная со вчерашнего вечера один провластный телеканал и один из министров ПДС распространяют грубую фальшивку, пытаясь связать нашу партию с суммами денег, обнаруженными в ходе обысков, которые также не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Всё это указывает на попытку подготовить почву для незаконного решения ЦИК", - пояснила Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов
В Молдавии провели обыски в офисах двух оппозиционных телеканалов
Вчера, 18:24
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневИрина ВлахЕвгения ГуцулSputnik МолдоваМосковский комсомолец
 
 
