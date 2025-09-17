Кишинев хочет снять с выборов часть патриотического блока, заявила Влах
Влах: правящая партия хочет снять с выборов партию "Сердце Молдовы"
КИШИНЕВ, 17 сен - РИА Новости. Правящая в Молдавии партия "Действие и солидарность" (ПДС) хочет добиться от центризбиркома республики снятия с парламентских выборов партии "Сердце Молдовы", входящей в оппозиционный патриотический блок, заявила лидер политсилы, экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
"ПДС руками марионеточных партий требует от ЦИК аннулировать участие в выборах "Сердце Молдовы" как части Патриотического блока. Сегодня ЦИК рассмотрит два запроса против партии "Сердце Молдовы" и патриотического избирательного блока. В правовом государстве с независимыми институтами эти запросы должны были быть отклонены, потому что инкриминируемые нам действия не имеют ничего общего с нашей политической силой", - написала Влах в своем Telegram-канале.
По ее словам, в обоих запросах содержатся ссылки на людей и аудиозаписи, которые никогда не имели и не имеют никакого отношения к партии.
"Мы потребовали от полиции открыто заявить об этом, но полиция молчит и это вызывает у нас серьезные подозрения. Более того, начиная со вчерашнего вечера один провластный телеканал и один из министров ПДС распространяют грубую фальшивку, пытаясь связать нашу партию с суммами денег, обнаруженными в ходе обысков, которые также не имеют к нам абсолютно никакого отношения. Всё это указывает на попытку подготовить почву для незаконного решения ЦИК", - пояснила Влах.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.