В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов поддержал идею о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней, отметив важность полноценного отдыха трудящихся. Ранее в СМИ появилась информация о предложении депутата Госдумы увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. "Московская Федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей", - сказал Чиннов РИА Новости. Он отметил, что подобная идея не нова. "Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов. Ситуация усугубляется и тем, что из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, которые нарушают трудовое законодательство. Более того, профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойной заработной платы. Считаем, что это необходимое условие для профилактики профессиональных заболеваний и укрепления здоровья, повышения производительности труда", — добавил Чиннов.
