Рейтинг@Mail.ru
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/otpusk-2042404944.html
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней - РИА Новости, 17.09.2025
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней
Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов поддержал идею о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней, отметив важность... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T10:32:00+03:00
2025-09-17T10:32:00+03:00
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_0:131:2508:1542_1920x0_80_0_0_69fffd8ec9feb6cdb6b051367e135eeb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов поддержал идею о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней, отметив важность полноценного отдыха трудящихся. Ранее в СМИ появилась информация о предложении депутата Госдумы увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней. "Московская Федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей", - сказал Чиннов РИА Новости. Он отметил, что подобная идея не нова. "Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов. Ситуация усугубляется и тем, что из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, которые нарушают трудовое законодательство. Более того, профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойной заработной платы. Считаем, что это необходимое условие для профилактики профессиональных заболеваний и укрепления здоровья, повышения производительности труда", — добавил Чиннов.
https://ria.ru/20250916/vyplaty-2042273126.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579594647_140:0:2369:1672_1920x0_80_0_0_e27cba89ee872200198ea19816395f5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество
Общество
В Федерации профсоюзов поддержали идею о продлении отпуска до 35 дней

Чиннов поддержал идею о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней

© Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Pixabay / Free-Photos
Мужчина работает за ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов поддержал идею о продлении оплачиваемого отпуска до 35 дней, отметив важность полноценного отдыха трудящихся.
Ранее в СМИ появилась информация о предложении депутата Госдумы увеличить оплачиваемый отпуск с 28 до 35 дней.
"Московская Федерация профсоюзов поддерживает инициативу об увеличении продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней. Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей", - сказал Чиннов РИА Новости.
Он отметил, что подобная идея не нова.
"Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов. Ситуация усугубляется и тем, что из-за действующего моратория на проверки Госинспекции труда невозможно воздействовать на недобросовестных работодателей, которые нарушают трудовое законодательство. Более того, профсоюзы выступают и за переход на четырехдневную рабочую неделю с сохранением достойной заработной платы. Считаем, что это необходимое условие для профилактики профессиональных заболеваний и укрепления здоровья, повышения производительности труда", — добавил Чиннов.
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В России планируют изменить расчет больничных и декретных
Вчера, 17:07
 
Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала