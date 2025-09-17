В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа"
Останина опровергла информацию о призыве запретить творчество "Сектора Газа"
Группа "Сектор газа". Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о призыве полностью запретить в России творчество группы "Сектор Газа", уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику.
Ранее в СМИ появилась информация, что Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа".
"Уважаемые друзья, поклонники группы "Сектор Газа" и все, кого взволновала эта тема. Хочу лично обратиться к вам в связи с появившимися в сети громкими заголовками о моем якобы призыве к полному запрету творчества группы "Сектор Газа". Хочу внести полную ясность. Наш комитет выяснил, что песня "Частушки", о которой шла речь, - это композиция 30-летней давности. Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона - а именно за маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. Но речь именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки "Сектора Газа" целиком. Мы не обращаемся в Роскомнадзор с требованием запрета группы", - написала Останина в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что информация о том, что она выступает за "отмену" всего коллектива, является абсолютной неправдой и вводит в заблуждение тысячи людей.
"Сектор Газа" - важная часть музыкальной культуры нашей страны для миллионов людей. Как справедливо заметили многие из вас, музыку покойного Юрия Клинских исполняют симфонические и военные оркестры, она звучит и на таких больших концертных площадках, как Государственный Кремлевский Дворец. Мне искренне жаль, что из-за фривольной трактовки возникла эта путаница и возмущение. Я приношу свои извинения поклонникам группы, чьи чувства были затронуты этим недоразумением", - отметила она.
Останина уточнила, что ее комитет занимается защитой семей и детей от деструктивного контента, а "не запретом культурного наследия". "Будем и дальше работать над этим, сохраняя разумный баланс и уважая творчество", - заключила она.