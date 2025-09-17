Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа" - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:27 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/ostanina-2042503703.html
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа"
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа" - РИА Новости, 17.09.2025
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа"
Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о призыве полностью запретить в России творчество группы "Сектор Газа", уточнив, что... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T15:27:00+03:00
2025-09-17T15:27:00+03:00
культура
общество
россия
нина останина
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
государственный кремлевский дворец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_11:0:500:275_1920x0_80_0_0_f006855f071eaac4dffcea8fe4bcb2bb.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о призыве полностью запретить в России творчество группы "Сектор Газа", уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику. Ранее в СМИ появилась информация, что Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа". "Уважаемые друзья, поклонники группы "Сектор Газа" и все, кого взволновала эта тема. Хочу лично обратиться к вам в связи с появившимися в сети громкими заголовками о моем якобы призыве к полному запрету творчества группы "Сектор Газа". Хочу внести полную ясность. Наш комитет выяснил, что песня "Частушки", о которой шла речь, - это композиция 30-летней давности. Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона - а именно за маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. Но речь именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки "Сектора Газа" целиком. Мы не обращаемся в Роскомнадзор с требованием запрета группы", - написала Останина в своем Telegram-канале. Парламентарий добавила, что информация о том, что она выступает за "отмену" всего коллектива, является абсолютной неправдой и вводит в заблуждение тысячи людей. "Сектор Газа" - важная часть музыкальной культуры нашей страны для миллионов людей. Как справедливо заметили многие из вас, музыку покойного Юрия Клинских исполняют симфонические и военные оркестры, она звучит и на таких больших концертных площадках, как Государственный Кремлевский Дворец. Мне искренне жаль, что из-за фривольной трактовки возникла эта путаница и возмущение. Я приношу свои извинения поклонникам группы, чьи чувства были затронуты этим недоразумением", - отметила она. Останина уточнила, что ее комитет занимается защитой семей и детей от деструктивного контента, а "не запретом культурного наследия". "Будем и дальше работать над этим, сохраняя разумный баланс и уважая творчество", - заключила она.
https://ria.ru/20250821/dens-2036658040.html
https://ria.ru/20250529/zapret-2019751502.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36459/70/364597039_133:0:500:275_1920x0_80_0_0_2e516afd729417e0b54d4b31c66f8c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, нина останина, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), государственный кремлевский дворец
Культура, Общество, Россия, Нина Останина, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Государственный Кремлевский дворец
В Госдуме опровергли слухи о призыве запретить творчество "Сектора Газа"

Останина опровергла информацию о призыве запретить творчество "Сектора Газа"

© Фото : hoy-sektor.ruГруппа "Сектор газа"
Группа Сектор газа - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Фото : hoy-sektor.ru
Группа "Сектор газа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина опровергла информацию о призыве полностью запретить в России творчество группы "Сектор Газа", уточнив, что ее позиция заключается в требовании маркировки 18+ для отдельных композиций группы, содержащих ненормативную лексику.
Ранее в СМИ появилась информация, что Останина якобы выступила с инициативой полностью запретить творчество группы "Сектор Газа".
Певица Лада Дэнс - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
"Джему" запретили использовать песни Лады Дэнс
21 августа, 10:15
"Уважаемые друзья, поклонники группы "Сектор Газа" и все, кого взволновала эта тема. Хочу лично обратиться к вам в связи с появившимися в сети громкими заголовками о моем якобы призыве к полному запрету творчества группы "Сектор Газа". Хочу внести полную ясность. Наш комитет выяснил, что песня "Частушки", о которой шла речь, - это композиция 30-летней давности. Моя позиция была и остается четкой: я выступаю за соблюдение закона - а именно за маркировку 18+ и против мата на музыкальных площадках. Но речь именно об отдельных композициях, а не о запрете музыки "Сектора Газа" целиком. Мы не обращаемся в Роскомнадзор с требованием запрета группы", - написала Останина в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавила, что информация о том, что она выступает за "отмену" всего коллектива, является абсолютной неправдой и вводит в заблуждение тысячи людей.
"Сектор Газа" - важная часть музыкальной культуры нашей страны для миллионов людей. Как справедливо заметили многие из вас, музыку покойного Юрия Клинских исполняют симфонические и военные оркестры, она звучит и на таких больших концертных площадках, как Государственный Кремлевский Дворец. Мне искренне жаль, что из-за фривольной трактовки возникла эта путаница и возмущение. Я приношу свои извинения поклонникам группы, чьи чувства были затронуты этим недоразумением", - отметила она.
Останина уточнила, что ее комитет занимается защитой семей и детей от деструктивного контента, а "не запретом культурного наследия". "Будем и дальше работать над этим, сохраняя разумный баланс и уважая творчество", - заключила она.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Суд запретил доступ к песне "Кооператив "Лебединое озеро" по двум ссылкам
29 мая, 12:56
 
КультураОбществоРоссияНина ОстанинаГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Государственный Кремлевский дворец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала