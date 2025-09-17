Рейтинг@Mail.ru
22:46 17.09.2025
ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине
в мире
украина
анналена бербок
антониу гутерреш
дмитрий полянский
оон
генеральная ассамблея оон
ООН, 17 сен - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила в среду, что ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. "Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций - обеспечить мир и безопасность", - заявила Бербок на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования двух конфликтов. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о планах провести более 150 двухсторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы призвать мировых лидеров участвовать в прямом диалоге между собой. Бербок ранее в сентябре приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
украина
в мире, украина, анналена бербок, антониу гутерреш, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Украина, Анналена Бербок, Антониу Гутерреш, Дмитрий Полянский, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 17 сен - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила в среду, что ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
"Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций - обеспечить мир и безопасность", - заявила Бербок на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования двух конфликтов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Источник: Эрдоган поднимет тему Украины на полях Генассамблеи ООН
9 сентября, 14:08
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о планах провести более 150 двухсторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы призвать мировых лидеров участвовать в прямом диалоге между собой.
Бербок ранее в сентябре приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
16 сентября, 19:33
 
В миреУкраинаАнналена БербокАнтониу ГутеррешДмитрий ПолянскийООНГенеральная Ассамблея ООН
 
 
