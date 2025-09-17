https://ria.ru/20250917/oon-2042590126.html

ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине

ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине - РИА Новости, 17.09.2025

ООН продолжит работать над разрешением конфликта на Украине

Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила в среду, что ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:46:00+03:00

2025-09-17T22:46:00+03:00

2025-09-17T22:46:00+03:00

в мире

украина

анналена бербок

антониу гутерреш

дмитрий полянский

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992997247_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_3eeefc8b0753ceb71b781a1b9055c28e.jpg

ООН, 17 сен - РИА Новости. Председатель 80-й сессии Генассамблеи ООН Анналена Бербок заявила в среду, что ООН продолжает быть приверженной усилиям разрешить конфликты на Украине и на Ближнем Востоке. "Сейчас именно тот момент, когда мы хотим подчеркнуть, что мы не только не сдаемся, но и как никогда прежде полны решимости выполнить важнейшую задачу Организации Объединенных Наций - обеспечить мир и безопасность", - заявила Бербок на пресс-конференции, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования двух конфликтов. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил о планах провести более 150 двухсторонних встреч на полях Генассамблеи ООН в сентябре, чтобы призвать мировых лидеров участвовать в прямом диалоге между собой. Бербок ранее в сентябре приняла присягу в качестве председателя 80-й сессии ГА ООН. Как отмечал в интервью РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Бербок запомнилась "оголтелой русофобией" и "весьма странными высказываниями". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла "позором" избрание Бербок, которая гордится своим дедом, воевавшим на стороне Третьего рейха.

https://ria.ru/20250909/erdogan--2040671356.html

https://ria.ru/20250916/gensek-2042331385.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, анналена бербок, антониу гутерреш, дмитрий полянский, оон, генеральная ассамблея оон