Руководство ООН все чаще выбирает сторону Запада, заявил Лавров

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Руководство Организации Объединенных Наций (ООН) все чаще выбирает сторону западного антироссийского фронта, таким образом, что оно наносит ущерб авторитету организации, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Нам очень печально видеть, как руководство секретариата (ООН - ред.) все чаще смыкается с западным антироссийским фронтом, тем самым нанося ущерб авторитету организации ООН", - сказал Лавров в рамках посольского круглого стола по теме "Украинский кризис. Соблюдение целей и принципов Устава ООН". Он отметил, что причина этого заключается в том, что на протяжении последних долгих лет Запад стремился - и небезуспешно - приватизировать ключевые должности в секретариате ООН. "Сейчас пять-шесть должностей высших чиновников, включая генерального секретаря и его заместителей, реально отвечающих за политические вопросы в контексте урегулирования конфликтов, за миротворческую операцию, за гуманитарные проблемы, за вопросы безопасности, да и за вопросы подготовки предложений о реформе, в связи с ее 80-летним юбилеем, все эти ключевые посты занимают страны-члены Северо-Атлантического альянса (НАТО - ред.)", - уточнил глава МИД РФ. Министр подчеркнул, что Россия будет добиваться, чтобы все вернулись к использованию площадки организации ООН для поиска разумных компромиссов, баланса интересов всех членов мирового сообщества.

