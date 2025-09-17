https://ria.ru/20250917/oon-2042363160.html
Гутерреш призвал к реформе СБ ООН из-за реалий 1945 года
Гутерреш призвал к реформе СБ ООН из-за реалий 1945 года - РИА Новости, 17.09.2025
Гутерреш призвал к реформе СБ ООН из-за реалий 1945 года
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T01:10:00+03:00
2025-09-17T01:10:00+03:00
2025-09-17T01:10:00+03:00
в мире
антониу гутерреш
оон
совет безопасности оон
ООН, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу. "Прежде всего, я считаю, что реформа Совета безопасности является чем-то, что имеет полный смысл. Совет безопасности является той структурой, которая не соответствует современному миру. Она соответствует миру 1945 года", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. По мнению Гуттереша, это создает "не только проблему легитимности, но и проблему эффективности" Совбеза.
ООН, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что структура Совета безопасности соответствует реалиям 1945 года, призвав провести его реформу.
"Прежде всего, я считаю, что реформа Совета безопасности является чем-то, что имеет полный смысл. Совет безопасности является той структурой, которая не соответствует современному миру. Она соответствует миру 1945 года", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
По мнению Гуттереша, это создает "не только проблему легитимности, но и проблему эффективности" Совбеза.