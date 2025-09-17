Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза - РИА Новости, 17.09.2025
00:36 17.09.2025 (обновлено: 00:38 17.09.2025)
Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза
в мире
франция
великобритания
антониу гутерреш
оон
ООН, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что "симпатизирует" предложениям ряда членов Совета безопасности ограничить право вето при рассмотрении отдельных вопросов. "Были предложения, в частности, со стороны Франции и Великобритании, ограничить право вето, особенно в ситуациях, когда имеют место массовые нарушения прав человека или подобные драматические случаи. Я симпатизирую этому предложению", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что решение об ограничении права вето должны принимать только страны-участницы Совбеза.
в мире, франция, великобритания, антониу гутерреш, оон
В мире, Франция, Великобритания, Антониу Гутерреш, ООН
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. Архивное фото
В миреФранцияВеликобританияАнтониу ГутеррешООН
 
 
