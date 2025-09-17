https://ria.ru/20250917/oon-2042361070.html

Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза

Генсек ООН заявил о симпатии предложениям ограничить право вето Совбеза

ООН, 17 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что "симпатизирует" предложениям ряда членов Совета безопасности ограничить право вето при рассмотрении отдельных вопросов. "Были предложения, в частности, со стороны Франции и Великобритании, ограничить право вето, особенно в ситуациях, когда имеют место массовые нарушения прав человека или подобные драматические случаи. Я симпатизирую этому предложению", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что решение об ограничении права вето должны принимать только страны-участницы Совбеза.

