17.09.2025
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
13:38 17.09.2025
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата
2025-09-17T13:38:00+03:00
в мире
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мужчина в Одессе на Украине напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов, нападавшему удалось скрыться, сообщает Одесский областной военкомат. "Вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе города Одесса во время проведения мероприятий оповещения... гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающее ранение. Правонарушителю... удалось покинуть место происшествия", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Отмечается, что сотрудник военкомата был доставлен в больницу, материалы дела будут переданы в полицию. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.* запрещена в РФ как экстремистская
В Одессе мужчина напал с ножом на сотрудника военкомата

МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. Мужчина в Одессе на Украине напал с ножом на сотрудника военкомата во время проверки документов, нападавшему удалось скрыться, сообщает Одесский областной военкомат.
"Вечером 16 сентября 2025 года в Киевском районе города Одесса во время проведения мероприятий оповещения... гражданин совершил побег и совершил вооруженное нападение с применением ножа, нанеся военнослужащему проникающее ранение. Правонарушителю... удалось покинуть место происшествия", - говорится в сообщении военкомата, опубликованном в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Отмечается, что сотрудник военкомата был доставлен в больницу, материалы дела будут переданы в полицию.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
* запрещена в РФ как экстремистская
