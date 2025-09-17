Чемпионат высоких технологий стартовал в Великом Новгороде

https://ria.ru/20250917/novgorod-2042587092.html

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 сен - РИА Новости. Торжественная церемония открытия финала чемпионата высоких технологий проходит в Великом Новгороде на Софийской набережной, передает корреспондент РИА Новости. В открытии принимают участие врио губернатора Новгородской области Александр Дронов, заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин, представители федеральных и региональных органов власти. С 17 по 21 сентября Великий Новгород в третий раз принимает финал чемпионата высоких технологий, который станет соревновательной площадкой более чем для 140 конкурсантов из России и зарубежных стран. Ведущим церемонии стал шоумен Вячеслав Макаров. Хедлайнер на открытии - певица Bearwolf. Желонкин зачитал обращение председателя правительства РФ Михаила Мишустина. "Дорогие друзья,… вы выбрали профессии, которые не только открывают уникальные возможности для самореализации, но и являются стратегически важными для отраслей народного хозяйства, технологического лидерства и национальной безопасности. Цифровизация способствует росту экономики, дает возможность создавать новые информационные продукты и сервисы… И подготовка высококвалифицированных кадров в этой области имеет большое значение для нашей страны… Выход в финал - это уже большой успех для каждого из вас. Уверен, что серьезная подготовка, глубокие знания, мастерство… помогут добиться высоких результатов", - говорится в обращении. В этом году основная тематика чемпионата – обеспечение национальной безопасности и использование технологий двойного назначения. Соревновательная программа будет организована по 15 инновационным компетенциям, объединенным по пяти блокам: "Технологии беспилотных систем", "Производство и инженерные технологии", "Технологии медицины", "Сельское хозяйство и аграрные технологии" и "Информационные и коммуникационные технологии". Ожидается порядка 15 тысяч участников. "Уже в третий раз Великий Новгород на несколько дней превращается в столицу высоких технологий, собирает молодежь, которая уже сегодня создает новую экономику, новую, высокотехнологичную, сильную и современную Россию… Сегодня мы встречаем более 3500 человек из 75 регионов нашей страны и 19 стран ближнего и дальнего зарубежья. Это говорит о том, что профессиональное образование стало престижным и востребованным, что чемпионат востребован, потому что дает молодежи новые возможности… Нас радует внимание и большой интерес бизнеса к чемпионату", - сказал Дронов. Традиционно площадкой проведения чемпионата в Великом Новгороде станет инновационный научно-технологический центр "Интеллектуальная электроника – Валдай" и павильоны рядом с ним. Мероприятия чемпионата включают не только соревновательную, но и деловую программу, а также серию профориентационных активностей для школьников. Решением президента России Владимира Путина с 2023 года в рамках федерального проекта "Профессионалитет" реализуется Всероссийское чемпионатное движение, которое включает в себя мероприятия чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и чемпионата высоких технологий. Чемпионат проводится в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".

