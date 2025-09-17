https://ria.ru/20250917/niger-2042389196.html

В Нигере вооруженные люди убили 22 человека

Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. "Двадцать два деревенских жителя погибли в понедельник в Нигере в ходе нападений со стороны "вооруженных людей" на мотоциклах в регионе Тиллабери", - передает агентство. Как отмечается, сначала злоумышленники открыли огонь в населенном пункте Такубатт во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта, добавляет агентство.

