В Нигере вооруженные люди убили 22 человека
09:11 17.09.2025
В Нигере вооруженные люди убили 22 человека
Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники. "Двадцать два деревенских жителя погибли в понедельник в Нигере в ходе нападений со стороны "вооруженных людей" на мотоциклах в регионе Тиллабери", - передает агентство. Как отмечается, сначала злоумышленники открыли огонь в населенном пункте Такубатт во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта, добавляет агентство.
В Нигере вооруженные люди убили 22 человека

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вооруженные люди убили 22 деревенских жителя в регионе Тиллабери на западе Нигера, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные источники.
"Двадцать два деревенских жителя погибли в понедельник в Нигере в ходе нападений со стороны "вооруженных людей" на мотоциклах в регионе Тиллабери", - передает агентство.
Как отмечается, сначала злоумышленники открыли огонь в населенном пункте Такубатт во время религиозной церемонии, в результате чего погибли 15 человек. Затем они убили еще семерых в окрестностях населенного пункта, добавляет агентство.
