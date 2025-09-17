Рейтинг@Mail.ru
Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов - РИА Новости, 17.09.2025
12:12 17.09.2025
Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов
Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов - РИА Новости, 17.09.2025
Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов
Суд в Москве признал сведения о незаконных схемах ухода от налогообложения запрещенной к распространению, говорится в судебных материалах, имеющихся в... РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал сведения о незаконных схемах ухода от налогообложения запрещенной к распространению, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Страницу в сети с такими схемами выявили сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы, указано в материалах, в связи с чем обратились в суд с иском. Как установил суд, действующим законодательством установлен запрет на размещение информации о незаконном уменьшении налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, открытый доступ к такой информации противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц, подчеркивается в материалах. Сведения, изложенные на интернет-странице, были признаны запрещенными к распространению, заключается в материалах.
москва, налоги
Москва, Налоги
Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов

Московский суд запретил распространять незаконные схемы ухода от налогов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал сведения о незаконных схемах ухода от налогообложения запрещенной к распространению, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Страницу в сети с такими схемами выявили сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы, указано в материалах, в связи с чем обратились в суд с иском.
Как установил суд, действующим законодательством установлен запрет на размещение информации о незаконном уменьшении налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, открытый доступ к такой информации противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц, подчеркивается в материалах.
Сведения, изложенные на интернет-странице, были признаны запрещенными к распространению, заключается в материалах.
Эксперты: налоговая усилила контроль за арендаторами жилья в России
11 сентября, 05:00
