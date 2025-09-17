https://ria.ru/20250917/nalogi-2042434045.html

Суд запретил распространять сведения о незаконных схемах ухода от налогов

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Суд в Москве признал сведения о незаконных схемах ухода от налогообложения запрещенной к распространению, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Страницу в сети с такими схемами выявили сотрудники Бабушкинской межрайонной прокуратуры города Москвы, указано в материалах, в связи с чем обратились в суд с иском. Как установил суд, действующим законодательством установлен запрет на размещение информации о незаконном уменьшении налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога, открытый доступ к такой информации противоречит государственной политике и нарушает права неопределенного круга лиц, подчеркивается в материалах. Сведения, изложенные на интернет-странице, были признаны запрещенными к распространению, заключается в материалах.

