Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой - РИА Новости, 17.09.2025
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой
Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и...
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. "За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну - фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)", - говорится в документе. Вместе с ней награждены посмертно фельдшер Панова и водитель Сивков.
