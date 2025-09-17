Рейтинг@Mail.ru
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой - РИА Новости, 17.09.2025
19:29 17.09.2025
Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского сотрудников скорой
общество
ярославская область
россия
владимир путин
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов. "За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну - фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)", - говорится в документе. Вместе с ней награждены посмертно фельдшер Панова и водитель Сивков.
общество, ярославская область, россия, владимир путин
Общество, Ярославская область, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
"За самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, наградить медалью Луки Крымского Глухову Светлану Владимировну - фельдшера отделения скорой медицинской помощи государственного учреждения здравоохранения Ярославской области Ярославской центральной районной больницы (посмертно)", - говорится в документе.
Вместе с ней награждены посмертно фельдшер Панова и водитель Сивков.
