https://ria.ru/20250917/myasnikov-2042444602.html
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток - РИА Новости, 17.09.2025
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T12:34:00+03:00
2025-09-17T12:34:00+03:00
2025-09-17T12:34:00+03:00
александр мясников (врач)
общество
здоровье - общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_0:17:1999:1141_1920x0_80_0_0_c4ab20f1a01a128d677abe5bc529ca7a.jpg
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. <…> Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи", — отметил он.Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.
https://ria.ru/20250818/nauka-2035476700.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599130484_141:0:1885:1308_1920x0_80_0_0_b4a2d4d463fd4be648a41750693acb30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр мясников (врач), общество, здоровье - общество, россия
Александр Мясников (врач), Общество, Здоровье - Общество, Россия
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
Мясников: инфаркты чаще всего происходят в ранние предутренние часы