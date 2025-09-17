https://ria.ru/20250917/myasnikov-2042444602.html

Мясников назвал самое опасное для жизни время суток

Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1". РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. <…> Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи", — отметил он.Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.

