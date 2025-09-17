Рейтинг@Mail.ru
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток - РИА Новости, 17.09.2025
12:34 17.09.2025
Мясников назвал самое опасное для жизни время суток
александр мясников (врач)
общество
здоровье - общество
россия
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1"."Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. &lt;…&gt; Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи", — отметил он.Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.
россия
александр мясников (врач), общество, здоровье - общество, россия
Александр Мясников (врач), Общество, Здоровье - Общество, Россия
© Depositphotos.com / Syda_ProductionsБольное сердце
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© Depositphotos.com / Syda_Productions
Больное сердце. Архивное фото
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Риск инфаркта выше всего в ранние предутренние часы, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. <…> Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3–5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи", — отметил он.
Мясников добавил, что это наблюдение подтверждается многолетней клинической практикой.
Врач-кардиолог Антон Вахляев в беседе с РИА Новости называл среди мер профилактики инфаркта поддержание нормального веса, регулярные занятия спортом, отказ от курения и вакцинацию от гриппа и коронавируса.
Александр Мясников (врач)ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссия
 
 
