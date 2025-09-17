https://ria.ru/20250917/mvd-2042511372.html
В МВД рассказали о признаках мошенничества при онлайн-заказе цветов
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Явно заниженная стоимость, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа должны насторожить при покупке букета цветов в интернете, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Чаще всего схема одна и та же: гражданин находит аккаунт с красивыми фото букетов, связывается через мессенджер (WhatsApp, Telegram), получает реквизиты для оплаты — обычно это карта физического лица. После перевода денег связь обрывается. Заказ не выполняется", - говорится в сообщении. К общим признакам поддельных магазинов полицейские относят аккаунты с чужим фотографиями и контентом реальных флористических студий, указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные. "На что обратить внимание: общение ведётся только через мессенджеры; нет возможности оставить отзыв под публикацией; цены на букеты явно занижены; перевод требуется полностью или частично до подтверждения заказа", - заключили в ведомстве.
