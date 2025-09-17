Рейтинг@Mail.ru
15:52 17.09.2025
В МВД рассказали о признаках мошенничества при онлайн-заказе цветов
технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), whatsapp inc., telegram
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), WhatsApp Inc., Telegram
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Явно заниженная стоимость, возможность общения только через мессенджеры и перевод до подтверждения заказа должны насторожить при покупке букета цветов в интернете, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Чаще всего схема одна и та же: гражданин находит аккаунт с красивыми фото букетов, связывается через мессенджер (WhatsApp, Telegram), получает реквизиты для оплаты — обычно это карта физического лица. После перевода денег связь обрывается. Заказ не выполняется", - говорится в сообщении.
К общим признакам поддельных магазинов полицейские относят аккаунты с чужим фотографиями и контентом реальных флористических студий, указанные адреса нередко принадлежат сторонним организациям, не имеющим отношения к продаже, отсутствует официальный сайт, возможность оплаты онлайн и публичные юридические данные.
"На что обратить внимание: общение ведётся только через мессенджеры; нет возможности оставить отзыв под публикацией; цены на букеты явно занижены; перевод требуется полностью или частично до подтверждения заказа", - заключили в ведомстве.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Мошенники используют студентов для программирования, рассказали в МВД
