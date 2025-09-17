https://ria.ru/20250917/murashko-2042545085.html

Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы

Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025

Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы

17.09.2025 - Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В высшие учебные заведения Минздрава было подано 415 тысяч заявлений... Конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место. Очень высокий. В нашу специальность стремятся и хотят прийти", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России. Мурашко отметил, что всего по программе специалитета было принято 50 тысяч студентов. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.

