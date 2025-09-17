https://ria.ru/20250917/murashko-2042545085.html
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T17:51:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
2025-09-17T17:51:00+03:00
россия
михаил мурашко
владимир путин
приемная кампания в вузы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_0:80:2276:1360_1920x0_80_0_0_da120cb736304fe0a9ec2571544baf14.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В высшие учебные заведения Минздрава было подано 415 тысяч заявлений... Конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место. Очень высокий. В нашу специальность стремятся и хотят прийти", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России. Мурашко отметил, что всего по программе специалитета было принято 50 тысяч студентов. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
https://ria.ru/20250917/vuz-2042519289.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593519784_229:0:2276:1535_1920x0_80_0_0_bb78c40fe553163026c60a6688a32e7f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мурашко, владимир путин, приемная кампания в вузы
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Приемная кампания в вузы
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
Мурашко: конкурс в медвузы в этом году составил 15 человек на место