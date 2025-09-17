Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
17:51 17.09.2025
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы
Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 17.09.2025
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "В высшие учебные заведения Минздрава было подано 415 тысяч заявлений... Конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место. Очень высокий. В нашу специальность стремятся и хотят прийти", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России. Мурашко отметил, что всего по программе специалитета было принято 50 тысяч студентов. Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
россия, михаил мурашко, владимир путин, приемная кампания в вузы
Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Приемная кампания в вузы
Мурашко рассказал о конкурсе в медицинские вузы

Мурашко: конкурс в медвузы в этом году составил 15 человек на место

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Конкурс в медицинские вузы составил 15 человек на место в этом году, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В высшие учебные заведения Минздрава было подано 415 тысяч заявлений... Конкурс составил в среднем по нашим вузам 15 человек на место. Очень высокий. В нашу специальность стремятся и хотят прийти", - сказал он на совещании президента РФ с членами правительства России.
Мурашко отметил, что всего по программе специалитета было принято 50 тысяч студентов.
Президент России Владимир Путин в среду собрал совещание с правительством. Основной темой совещания, которое прошло по видеосвязи, были вопросы комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
В рамках квоты для участников СВО в вузы зачислили 28,7 тысячи человек
16:19
 
Россия Михаил Мурашко Владимир Путин Приемная кампания в вузы
 
 
