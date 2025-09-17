https://ria.ru/20250917/murashko-2042521988.html
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:25:00+03:00
2025-09-17T16:25:00+03:00
2025-09-17T16:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_f2dcbe31f178a82ca648d23d0eb21727.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Всего на программы специалитета в этом году (в медвузы - ред) принято 50 тысяч человек, и они уже приступили к образованию сейчас", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250917/vuzy-2042518052.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b515336a8a61a5d4a375d368519dd4eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, образование
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Образование
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
Мурашко: в медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек