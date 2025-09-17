Рейтинг@Mail.ru
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/murashko-2042521988.html
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы - РИА Новости, 17.09.2025
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы
В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T16:25:00+03:00
2025-09-17T16:25:00+03:00
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
владимир путин
образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_f2dcbe31f178a82ca648d23d0eb21727.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Всего на программы специалитета в этом году (в медвузы - ред) принято 50 тысяч человек, и они уже приступили к образованию сейчас", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
https://ria.ru/20250917/vuzy-2042518052.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586055989_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b515336a8a61a5d4a375d368519dd4eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, россия, михаил мурашко, владимир путин, образование
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Владимир Путин, Образование
Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы

Мурашко: в медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСтудентка медицинского университета
Студентка медицинского университета - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Студентка медицинского университета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Всего на программы специалитета в этом году (в медвузы - ред) принято 50 тысяч человек, и они уже приступили к образованию сейчас", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Фальков рассказал о приемной кампании в вузы
16:15
 
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МурашкоВладимир ПутинОбразование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала