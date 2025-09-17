https://ria.ru/20250917/murashko-2042521988.html

Мурашко рассказал о количество поступивших в медицинские вузы

2025-09-17T16:25:00+03:00

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В российские медицинские вузы на программы специалитета зачислено 50 тысяч человек в рамках приемной кампании 2025 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Всего на программы специалитета в этом году (в медвузы - ред) принято 50 тысяч человек, и они уже приступили к образованию сейчас", - сказал Мурашко на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции с участием президента РФ Владимира Путина.

