В Москве мальчик сбежал из дома по указке мошенников

2025-09-17
2025-09-17T23:46:00+03:00
2025-09-18
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, найденный московскими полицейскими, убежал из дома по указке мошенников после того, как перевел им деньги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности. По словам Волк, 13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. "Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - уточнила Волк. Помимо этого, 8-летний зеленоградец, оказавшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции нашли его в одном из торговых центров на севере столицы. МВД призвало уделять больше внимания своим детям, разделять их интересы, научить элементарным правилам безопасного поведения.
