В Москве мальчик сбежал из дома по указке мошенников - РИА Новости, 18.09.2025
23:46 17.09.2025 (обновлено: 11:23 18.09.2025)
В Москве мальчик сбежал из дома по указке мошенников
происшествия
россия
москва
ирина волк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, найденный московскими полицейскими, убежал из дома по указке мошенников после того, как перевел им деньги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности. По словам Волк, 13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома. "Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - уточнила Волк. Помимо этого, 8-летний зеленоградец, оказавшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции нашли его в одном из торговых центров на севере столицы. МВД призвало уделять больше внимания своим детям, разделять их интересы, научить элементарным правилам безопасного поведения.
происшествия, россия, москва, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции . Архивное фото
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Тринадцатилетний мальчик, найденный московскими полицейскими, убежал из дома по указке мошенников после того, как перевел им деньги, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности.
По словам Волк, 13-летний житель района Раменки попал под влияние телефонных мошенников. Злоумышленники обманом вынудили его перевести им денежные средства с банковских счетов родителей, после чего уничтожить свой телефон и уйти из дома.
"Полицейские обнаружили подростка на территории одного из жилых комплексов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество)", - уточнила Волк.
Помимо этого, 8-летний зеленоградец, оказавшись без присмотра взрослых, сел в электричку и уехал в сторону Москвы. Сотрудники полиции нашли его в одном из торговых центров на севере столицы.
МВД призвало уделять больше внимания своим детям, разделять их интересы, научить элементарным правилам безопасного поведения.
