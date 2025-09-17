https://ria.ru/20250917/moskva-2042589609.html
В Москве нашли двух пропавших мальчиков
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве пропал мальчик. По данным канала, к его исчезновению были причастны украинские мошенники, с которыми он говорил по телефону. Его, согласно сообщению Shot, аферисты заставили перевести крупную сумму денег, разбить телефон и не ехать к родителям. "Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства. Позднее Shot сообщил о втором пропавшем мальчике. "Ребенок был найден в торговом центре", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, к побегу ребенка телефонные мошенники непричастны.
