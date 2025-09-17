https://ria.ru/20250917/moskva-2042589609.html

В Москве нашли двух пропавших мальчиков

В Москве нашли двух пропавших мальчиков - РИА Новости, 17.09.2025

В Москве нашли двух пропавших мальчиков

Два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T22:41:00+03:00

2025-09-17T22:41:00+03:00

2025-09-17T22:59:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152850/73/1528507383_633:80:2738:1264_1920x0_80_0_0_f334dc2592af2eb32c903917d1ad9635.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Два мальчика, которые ранее пропали в Москве, нашлись, они в безопасности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду Telegram-канал Shot сообщил, что в Москве пропал мальчик. По данным канала, к его исчезновению были причастны украинские мошенники, с которыми он говорил по телефону. Его, согласно сообщению Shot, аферисты заставили перевести крупную сумму денег, разбить телефон и не ехать к родителям. "Мальчик найден, с ним все в порядке. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства. Позднее Shot сообщил о втором пропавшем мальчике. "Ребенок был найден в торговом центре", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что, по предварительным данным, к побегу ребенка телефонные мошенники непричастны.

https://ria.ru/20250917/sledstvie-2042509189.html

https://ria.ru/20250915/nauka-2041222183.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва