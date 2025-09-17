https://ria.ru/20250917/moskva-2042564105.html

На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину

На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину - РИА Новости, 17.09.2025

На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину

Грузовая автомашина насмерть придавила мужчину во время ремонта на севере Москвы, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T18:55:00+03:00

2025-09-17T18:55:00+03:00

2025-09-17T18:55:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152054/18/1520541865_0:68:3401:1981_1920x0_80_0_0_7d8a0eefb56cfc1052397f1dc76a5001.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Грузовая автомашина насмерть придавила мужчину во время ремонта на севере Москвы, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При ремонте грузового автомобиля на Алтуфьевском шоссе соскочил домкрат", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что находившийся под грузовиком мужчина в результате инцидента погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20250917/avtobus-2042531455.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва