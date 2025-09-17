https://ria.ru/20250917/moskva-2042564105.html
На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину
На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину - РИА Новости, 17.09.2025
На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину
Грузовая автомашина насмерть придавила мужчину во время ремонта на севере Москвы, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители
происшествия
москва
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Грузовая автомашина насмерть придавила мужчину во время ремонта на севере Москвы, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "При ремонте грузового автомобиля на Алтуфьевском шоссе соскочил домкрат", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что находившийся под грузовиком мужчина в результате инцидента погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
москва
На севере Москвы грузовик насмерть придавил мужчину
На Алтуфьевском шоссе при ремонте грузовика погиб мужчина