В Москве задержали группу граффитчиков

Группу граффитчиков, раскрашивавших вагоны метро, задержали в Москве, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. РИА Новости, 17.09.2025

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Группу граффитчиков, раскрашивавших вагоны метро, задержали в Москве, возбуждены уголовные дела, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Противоправную деятельность группы граффитчиков пресекли мои коллеги из уголовного розыска УВД на Московском метрополитене ГУ МВД России по Москве. Задержанным грозит до семи лет лишения свободы", - написала она в Telegram-канале. По предварительным данным, с октября 2024 по август 2025 года злоумышленники проникали на станции, в электродепо, на открытые участки метрополитена и наносили аэрозольной краской надписи на вагоны. Отмечается, что ущерб превысил миллион рублей. Как рассказала Волк, в одном из случаев работник метрополитена заметил фигурантов в электродепо "Новогиреево" и попытался их остановить - "тогда один из мужчин распылил ему в лицо содержимое газового баллончика и скрылся вместе с сообщниками". "Полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали подозреваемых по различным адресам в Московском регионе", - сообщила Волк. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о хулиганстве и вандализме, которые соединены в одно производство. Фигурантам предъявлены обвинения, они находятся под подпиской о невыезде.

