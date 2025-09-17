https://ria.ru/20250917/moskva-2042373626.html
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме - РИА Новости, 17.09.2025
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме
В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T04:53:00+03:00
2025-09-17T04:53:00+03:00
2025-09-17T04:53:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130104/31/1301043180_0:74:2577:1524_1920x0_80_0_0_da1a910c52926f95d4e966f20c03df3d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Лефортовский суд Москвы в сентябре получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов с фамилиями Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. Оно было удовлетворено в понедельник. Столичные суды не избирали им меру пресечения в виде ареста, фигуранты, вероятно, они были заключены в СИЗО в регионах и этапированы в Москву. Им вменяется участие в террористическом сообществе, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
https://ria.ru/20250911/sud-2041284541.html
https://ria.ru/20250910/chuvashija-2040955477.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130104/31/1301043180_0:0:2577:1934_1920x0_80_0_0_990a728f93276a7ebcd2d1c10be5d462.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме
В Москву доставили пятерых фигурантов дела о терроризме
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Лефортовский суд Москвы
в сентябре получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов с фамилиями Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. Оно было удовлетворено в понедельник.
Столичные суды не избирали им меру пресечения в виде ареста, фигуранты, вероятно, они были заключены в СИЗО в регионах и этапированы в Москву.
Им вменяется участие в террористическом сообществе, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.