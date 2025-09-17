https://ria.ru/20250917/moskva-2042373626.html

В Москву доставили фигурантов дела о терроризме

В Москву доставили фигурантов дела о терроризме - РИА Новости, 17.09.2025

В Москву доставили фигурантов дела о терроризме

В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в... РИА Новости, 17.09.2025

2025-09-17T04:53:00+03:00

2025-09-17T04:53:00+03:00

2025-09-17T04:53:00+03:00

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/130104/31/1301043180_0:74:2577:1524_1920x0_80_0_0_da1a910c52926f95d4e966f20c03df3d.jpg

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Лефортовский суд Москвы в сентябре получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов с фамилиями Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. Оно было удовлетворено в понедельник. Столичные суды не избирали им меру пресечения в виде ареста, фигуранты, вероятно, они были заключены в СИЗО в регионах и этапированы в Москву. Им вменяется участие в террористическом сообществе, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

https://ria.ru/20250911/sud-2041284541.html

https://ria.ru/20250910/chuvashija-2040955477.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва