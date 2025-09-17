Рейтинг@Mail.ru
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moskva-2042373626.html
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме - РИА Новости, 17.09.2025
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме
В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T04:53:00+03:00
2025-09-17T04:53:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130104/31/1301043180_0:74:2577:1524_1920x0_80_0_0_da1a910c52926f95d4e966f20c03df3d.jpg
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Лефортовский суд Москвы в сентябре получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов с фамилиями Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. Оно было удовлетворено в понедельник. Столичные суды не избирали им меру пресечения в виде ареста, фигуранты, вероятно, они были заключены в СИЗО в регионах и этапированы в Москву. Им вменяется участие в террористическом сообществе, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
https://ria.ru/20250911/sud-2041284541.html
https://ria.ru/20250910/chuvashija-2040955477.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130104/31/1301043180_0:0:2577:1934_1920x0_80_0_0_990a728f93276a7ebcd2d1c10be5d462.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
В Москву доставили фигурантов дела о терроризме

В Москву доставили пятерых фигурантов дела о терроризме

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемых в подготовке теракта в Москве
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте подозреваемых в подготовке теракта в Москве - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. В Москву доставили пятерых фигурантов уголовного дела об участии в террористическом сообществе, в столице им продлили срок содержания под стражей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Лефортовский суд Москвы в сентябре получил ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении фигурантов с фамилиями Агашов, Ахундов, Бабирли, Мирзазаде и Наджафов. Оно было удовлетворено в понедельник.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Житель Калининграда получил срок за финансирование терроризма
11 сентября, 18:36
Столичные суды не избирали им меру пресечения в виде ареста, фигуранты, вероятно, они были заключены в СИЗО в регионах и этапированы в Москву.
Им вменяется участие в террористическом сообществе, уголовная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
В Чувашии иностранца арестовали за оправдание терроризма
10 сентября, 14:16
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала