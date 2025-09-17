Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ - РИА Новости, 17.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:04 17.09.2025
https://ria.ru/20250917/moskva-2042365780.html
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ - РИА Новости, 17.09.2025
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ
В южной части Москвы в районе Орехово-Борисово Южное реорганизуют три участка по программе комплексного развития территории (КРТ), рассказал министр... РИА Новости, 17.09.2025
2025-09-17T09:04:00+03:00
2025-09-17T09:04:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В южной части Москвы в районе Орехово-Борисово Южное реорганизуют три участка по программе комплексного развития территории (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект КРТ в районе Орехово-Борисово Южное предусматривает редевелопмент трех участков общей площадью 22,85 гектара, на которых возведут суммарно 16 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом из них, площадью 17,49 гектара, планируется построить общежитие для 800 сотрудников автобусного парка. Здание разместят вблизи эксплуатационной площадки автотранспортного предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.На этой же площадке есть коммунальные базы "Жилищника", относящиеся к трем районам – Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Все три объекта сохранят в прежнем виде, уточнил министр.Помимо перечисленного, на первом участке еще выделят место для коммунальных объектов и под автобусную стоянку. Такую же стоянку возведут на втором участке в 5,2 гектара, добавили в пресс-службе департамента.Все три площадки, где будут проводить редевелопмент, находятся на участке, границы которого проходят по Каширскому шоссе, МКАДу и Елецкой улице.
https://ria.ru/20250915/efimov-2041842748.html
https://ria.ru/20250912/efimov-2041442506.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ

Овчинский: на юге Москвы построят общежитие для рабочих автобусного парка

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 17.09.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В южной части Москвы в районе Орехово-Борисово Южное реорганизуют три участка по программе комплексного развития территории (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Проект КРТ в районе Орехово-Борисово Южное предусматривает редевелопмент трех участков общей площадью 22,85 гектара, на которых возведут суммарно 16 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом из них, площадью 17,49 гектара, планируется построить общежитие для 800 сотрудников автобусного парка. Здание разместят вблизи эксплуатационной площадки автотранспортного предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Ефимов: в Отрадном и Головинском районах в рамках КРТ реорганизуют промзоны
15 сентября, 11:12
На этой же площадке есть коммунальные базы "Жилищника", относящиеся к трем районам – Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Все три объекта сохранят в прежнем виде, уточнил министр.
Помимо перечисленного, на первом участке еще выделят место для коммунальных объектов и под автобусную стоянку. Такую же стоянку возведут на втором участке в 5,2 гектара, добавили в пресс-службе департамента.
Все три площадки, где будут проводить редевелопмент, находятся на участке, границы которого проходят по Каширскому шоссе, МКАДу и Елецкой улице.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Ефимов: свыше 880 тысяч "квадратов" недвижимости построят по 11 КРТ
12 сентября, 15:12
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала