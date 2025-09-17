https://ria.ru/20250917/moskva-2042365780.html
Овчинский: в Орехове-Борисове Южном построят общежитие в рамках КРТ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
МОСКВА, 17 сен – РИА Новости. В южной части Москвы в районе Орехово-Борисово Южное реорганизуют три участка по программе комплексного развития территории (КРТ), рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Проект КРТ в районе Орехово-Борисово Южное предусматривает редевелопмент трех участков общей площадью 22,85 гектара, на которых возведут суммарно 16 тысяч квадратных метров недвижимости. На самом большом из них, площадью 17,49 гектара, планируется построить общежитие для 800 сотрудников автобусного парка. Здание разместят вблизи эксплуатационной площадки автотранспортного предприятия", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.На этой же площадке есть коммунальные базы "Жилищника", относящиеся к трем районам – Орехово-Борисово Южное, Орехово-Борисово Северное и Зябликово. Все три объекта сохранят в прежнем виде, уточнил министр.Помимо перечисленного, на первом участке еще выделят место для коммунальных объектов и под автобусную стоянку. Такую же стоянку возведут на втором участке в 5,2 гектара, добавили в пресс-службе департамента.Все три площадки, где будут проводить редевелопмент, находятся на участке, границы которого проходят по Каширскому шоссе, МКАДу и Елецкой улице.
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_c561365f0e49d31c021d993b671f0a91.jpg
